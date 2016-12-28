Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: «Лента» нашла окно в «Евроопт»

Российский и белорусский ритейлеры станут партнерами по закупкам

«Лента» и «Евроопт» могут поставлять собственные торговые марки друг другу
«Лента» сможет поближе изучить белорусского потребителя
«Лента» сможет поближе изучить белорусского потребителя
Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Лента» и «Евроопт» (ООО «Евроторг») подписали соглашение о намерениях, объявили компании: ритейлеры «будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах и в случае взаимного интереса участвовать в совместных программах закупок», говорится в сообщении «Ленты». Соглашение также предполагает сотрудничество в области собственных торговых марок (СТМ), сказано в сообщении: «Лента» может начать поставки товаров под СТМ в магазины «Евроопта», а «Евроопт» добавить в ассортимент «Ленты» собственные бренды.

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