Российский и белорусский ритейлеры станут партнерами по закупкам

«Лента» и «Евроопт» (ООО «Евроторг») подписали соглашение о намерениях, объявили компании: ритейлеры «будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах и в случае взаимного интереса участвовать в совместных программах закупок», говорится в сообщении «Ленты». Соглашение также предполагает сотрудничество в области собственных торговых марок (СТМ), сказано в сообщении: «Лента» может начать поставки товаров под СТМ в магазины «Евроопта», а «Евроопт» добавить в ассортимент «Ленты» собственные бренды.

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