«Лента» открылась вместо финской сети «К-руока»

Эти магазины достигнут средней плотности продаж по сети только к 2018 году

Сегодня 11 бывших гипермаркетов финской сети «К-руока» открылись под вывеской российского ритейлера «Лента». Сделку по приобретению после одобрения ФАС ритейлеры закрыли 30 ноября. «Ленте» достались 10 гипермаркетов и один супермаркет «К-руока» в Петербурге и Ленобласти и три земельных участка. Сумма сделки – 11,4 млрд руб.

Это крупнейшая сделка по слиянию и поглощению в истории «Ленты», отмечали ранее аналитики «ВТБ капитала». Теперь «Лента» управляет в России 180 гипермаркетами и 44 супермаркетами с общей торговой площадью более 1 млн кв. м. Эту сделку на рынке окрестили «предвестником консолидации», рассказывает директор по связям с инвесторами «Ленты» Альберт Аветиков. За последние два года в непростых макроэкономических условиях многие торговые сети испытывают сложности, говорит он.

Торжественное открытие ребрендированных магазинов состоялось в гипермаркете на ул. Планерной, д. 17 А. Это первый магазин, который открыл финский концерн Kesko под брендом «К-руока» в 2012 г. Очереди покупателей в «Ленту» заметно меньше, чем при открытии «К-руока». В течение 2017 г. все ребрендированные магазины должны достичь средней плотности продаж «Ленты» по России (320 000-330 000 руб. на кв. м), а в 2018 г. сравняться по этому показателю с Петербургом (свыше 400 000 руб. на кв. м), рассказывает Аветиков. В «К-руоке» продажи в 2015 г. составляли 205 000 руб. с 1 кв. м, указывали ранее аналитики JPMorgan.

Реконцепция финских гипермаркетов заняла семь дней и не потребовала серьезных капитальных затрат, основные работы связаны с интеграцией IT-систем, наймом персонала и обновлением магазинов, говорит Аветиков. По его словам, персонал магазинов «К-руока» перешел на работу в «Ленту», что касается офиса, то от некоторых дублирующих функций пришлось отказаться. Влияние вложений в обновление на рентабельность ритейлера (маржа по EBITDA) составит в 2016 г. 0,1 п. п., а в 2017 г. влияние будет нулевым, добавляет он.

От финского ритейлера досталось все оборудование и небольшой товарный запас, рассказывает Аветиков. В последние дни работы «К-руока» проводила тотальную распродажу: к примеру, скидки на алкоголь доходили до 50%. В ребрендированных магазинах полностью повторяется стандартный ассортимент «Ленты», поэтому многих поставщиков «К-руока» здесь не найти, говорит Аветиков. Нужно подстраиваться под аудиторию – к примеру, в «Ленте» около Крестовского острова доля премиального вина в ассортименте выше, ответил Аветиков на вопрос, не опасается ли «Лента» потерять клиентов «К-руоки».

«Лента» проводит рекламную кампанию под слоганом «Вы в «К-руоку? Мы за нее!», билборды с такой надписью стоят у магазинов. «Лента» работает на массового клиента, основная аудитория клиентов сети – люди со средними доходами и ниже среднего, напоминает Аветиков.

В Петербурге 32 гипермаркета «Лента». Пока нет необходимости в дополнительных инвестициях в логистическую инфраструктуру, но, безусловно, с развитием в Петербурге «Ленте» придется расширять логистические мощности через увеличение действующего или строительство нового распределительного центра, говорит Аветиков.

Несмотря на покупку финской сети, планы «Ленты» по развитию в Петербурге остаются неизменными, утверждает Аветиков. В 2017 г. могут открыться один-три новых гипермаркета плюс развитие сети супермаркетов. Средние инвестиции в строительство собственного гипермаркета – около 200 000 руб. на 1 кв. м, а от покупки участка и до запуска магазина проходит около полутора лет, говорит Аветиков.