Строительство электродепо «Южное» подорожало почти на 2 млрд рублей

Конкурс на его достройку за 5,5 млрд рублей может быть объявлен в январе

Максимальная цена контракта на строительство электродепо «Южное» составит 5,47 млрд руб., следует из плана-графика закупок Дирекции транспортного строительства (ДТС, подведомственна петербургскому Комитету по развитию транспортного развития, КРТИ). Конкурс будет объявлен до конца января, работы рассчитаны до августа 2018 г. Финансирование в 2017 г. составит 3,65 млрд руб., в 2018 г. - 1,82 млрд руб., следует из документов. Тендер пройдет в форме запроса предложений. Ранее чиновники говорили, что стоимость контракта составит 4,2 млрд руб.

В конкурсе, скорее всего, будет участвовать ОАО «Метрострой» сообщила его представитель. «Когда городу нужна помощь, тем более, когда это касается метро, мы поможем», - заявила она. По ее словам, окончательное решение будет принято после того, как администрация объявит конкурс и опубликует конкурсную и проектную документацию, из которой будет ясен объем и качество необходимых работ, добавляет она.

Подрядчиком строительства депо было АО «Корпорация «Трансстрой». В декабре 2016 г. администрация Петербурга расторгла с компанией контракт стоимостью 6,6 млрд руб. Подрядчик сорвал сроки, некоторые работы выполнены некачественно, заявляли чиновники. На 1 декабря по контракту были выполнены работы на 2,7 млрд руб., еще 359 млн руб. – сумма не погашенных подрядчиком авансов.

«Трансстрой» оспаривает расторжение контракта и в суде требует взыскать с заказчика 413,3 млн руб . В качестве третьего лица указан банк ВТБ, который был гарантом сделки. Срок гарантии - до марта 2018 г. КРТИ отправил в ВТБ претензию на возврат 393 млн руб., включая 359 млн руб. непогашенных авансов, говорил его представитель на прошлой неделе. Банк обязуется выплатить деньги в течение пяти дней с момента поступления требований, сказано в гарантии. Деньги от ВТБ не пришли, говорит представитель КРТИ, банк является стороной по суду, все будет ясно после решения суда, добавляет она.

По условиям конкурса к 2018 г. «Трансстрой» должен была построить на 35,6 га депо с комплексной инфраструктурой, включающей более 100 зданий и сооружений для обслуживания, ремонта и хранения подвижного состава. В конкурсе участвовал «Метрострой», но проиграл «Трансстрою» по критерию «обеспеченность кадровыми ресурсами».