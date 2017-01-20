RED Development урегулировала долговые обязательства перед «Абсолют банком»

Фирма МТФПА победила на торгах по продаже имущества Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева, сказано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Фабрике принадлежат права на аренду 5,5 га на Михалковской улице. Здесь девелоперская компания RED Development несколько лет назад начала строить комплекс Loft Park на 90 000 кв. м, но из-за финансовых сложностей работы приостановились, а к структурам девелопера были поданы иски о банкротстве. Кредитором Loft Park выступал «Абсолют банк», общий долг перед ним составлял 3,2 млрд руб., рассказывали ранее люди, близкие к проекту. Победитель заплатит за имущество фабрики 2,93 млрд руб., следует из документов торгов.

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