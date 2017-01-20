Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: RED Development платит по долгам

RED Development урегулировала долговые обязательства перед «Абсолют банком»

Достраивать Loft Park на «Водном стадионе» будет фонд «Благосостояние»
Проект Loft Park на «Водном стадионе»
Проект Loft Park на «Водном стадионе»
RED Development

Фирма МТФПА победила на торгах по продаже имущества Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева, сказано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Фабрике принадлежат права на аренду 5,5 га на Михалковской улице. Здесь девелоперская компания RED Development несколько лет назад начала строить комплекс Loft Park на 90 000 кв. м, но из-за финансовых сложностей работы приостановились, а к структурам девелопера были поданы иски о банкротстве. Кредитором Loft Park выступал «Абсолют банк», общий долг перед ним составлял 3,2 млрд руб., рассказывали ранее люди, близкие к проекту. Победитель заплатит за имущество фабрики 2,93 млрд руб., следует из документов торгов.

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