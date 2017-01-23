На строительство жилья для судей претендует семь компаний

Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: 6 млрд руб. на квартиры для судей

Тендер на строительство жилого комплекса для судей на 600 квартир с максимальной ценой 6,2 млрд руб. объявило 30 декабря ФГУП «Строительное объединение». Заявки подали ООО «Ленмонтаж» (5,7 млрд руб.), ООО «КВС» (5,58 млрд руб.), ООО «СТС» (5,4 млрд руб.), ООО «Проектное строительное бюро «Жилстрой» (5,9 млрд руб.), Управляющая компания «Кредо» (6 млрд руб.), ООО «Каскад-энерго» (5,8 млрд руб.) и ООО «Лидера» (5,68 млрд руб.), следует из протокола на сайте госзакупок. Самый большой опыт работ – с 2012 по 2016 г. выполнено сопоставимых работ на 27,4 млрд руб. – указала в заявке УК «Кредо». Лучше всего обеспечен трудовыми ресурсами «Ленмонтаж», в штате которого 252 инженерно-технических работника. Итоги конкурса планируется подвести 25 января.