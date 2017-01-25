Администрация Петербурга не может штрафовать за неоплату парковки

Администрация Петербурга приняла решение пока не штрафовать за неоплату парковки, сообщила представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Комитет с 11 по 20 января 2017 г. сопоставлял данные реестров об административных правонарушениях за неоплату парковки, сформированных за последние два месяца, с информацией о владельцах автомобилей в базах Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (УФССП), говорится в сообщение КРТИ. УФССП имеет доступ к персональным данным только тех петербургских автомобилистов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, к тому же объем сведений о нарушителях неполный, его недостаточно для администрирования правонарушений за неоплату парковки, следует из сообщения комитета.

Использовать эти данные пока невозможно: мы можем штрафовать только часть нарушителей, поэтому приняли решение этого не делать, говорит представитель КРТИ.

Соглашение с УФССП комитет подписал в декабре. Чиновники обещали, что в январе штрафы начнут приходить тем, кто не оплачивал парковку начиная с ноября 2016 г. Платные парковки (2895 машино-мест) действуют на 27 улицах в центре с осени 2015 г. Штраф за нарушение правил пользования платной парковкой - 3000 руб. Штрафовать нарушителей Смольный до сих пор не может, поскольку у него нет договоренностей с ГИБДД о предоставлении персональных данных автовладельцев.

Администрация Петербурга внесла в Госдуму РФ предложения о внесении изменений в КоАП РФ, благодаря которым органы власти субъектов РФ смогут получать данные о владельцах транспортных средств от полиции, сообщает КРТИ. Кроме этого комитет прорабатывает вопрос о заключении соглашений с обладателями более полных баз данных о владельцах транспортных средств, говорит его представитель, не уточняя деталей.

Срок давности для привлечения к административной ответственности за неоплату парковки составляет два месяца. В сообщении на своем официальном сайте комитет обращается к жителям города: просит их проявлять гражданскую позицию и платить за парковку.

Максимальная плата для двухколесных транспортных средств категорий А и М - 30 руб. в час, для категории В - 100 руб., для иных категорий - 120 руб. Для резидентов действует льготная цена - 1800 руб. в год. В этом году максимальная часовая плата за размещение категорий А и М установлена в 32,31 руб., для категории В – 107,7 руб., для иных категорий – 161,55 руб. Первые 15 минут парковка бесплатная.

В 2017–2018 гг. чиновники намерены расширить зону платной парковки на территории всего Центрального района. По данным КРТИ, решается вопрос о повторном проведении конкурсов на проектирование зоны платной парковки в Петроградском и Адмиралтейском районах, а после 2018 г. – на Васильевском острове.