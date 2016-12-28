В Московской области появятся платные парковки

«В правительстве Московской области создана рабочая группа по разработке удобной парковки в Московской области. В определенных местах наших городов парковка будет платной. Это совершенно очевидно, и это поддерживают жители», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, сначала каждый муниципалитет подготовит предложения по созданию максимального количества парковочных мест, после этого будет рассмотрен вопрос введения платности – там, где дефицит наиболее острый. Нельзя допускать парковки на газонах, бордюрах и т. д., но жесткой системы наказания за эти нарушения в области пока нет, сетует губернатор. В следующем году будет запущена система наказания за неправильную парковку и оплата парковки.

Вопрос о введении платы будет рассмотрен только после максимального снижения дефицита машиномест при исчерпании всех остальных вариантов организации парковочного пространства, говорит и представитель министерства транспорта Московской области. Сейчас во всех муниципальных образованиях Московской области как раз ведется работа по созданию дополнительных парковочных мест. По словам Воробьева, по итогам года полностью исключен дефицит машиномест в городе Долгопрудном.

На начало 2016 г. дефицит машиномест в Московской области составлял 440 000. За год создано 148 400 машиномест. Основной упор был сделан в крупнейших городах, тяготеющих к МКАД, где наибольшие проблемы, – Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Реутове, Химках, говорит представитель министерства строительства области. По его словам, создание новых машиномест возможно за счет локальных мероприятий по уширению проезжей части, создания парковочных карманов, обустройства дворовых территорий, строительства многоуровневых паркингов. Кроме того, область надеется создать коммерческие паркинги за счет средств инвесторов.

Партнер Strategy Partners Group Александр Ованесов считает правильной идею введения платных парковок в Московской области: «В этом регионе гипертрофированная проблема Москвы – транспортной инфраструктуры не хватает, застройка плотная, люди передвигаются на автомобилях. Взять ту же Балашиху – где дефицит инфраструктуры, припарковаться практически невозможно. И таких городов в регионе много». В Москве введение платных парковок стало главным драйвером улучшения транспортной ситуации, уверен Ованесов. Стоимость парковки, по его мнению, должна регулироваться спросом: по мировой практике 10–15% парковочных мест должны быть свободными, если свободных мест нет, значит, плата низкая.