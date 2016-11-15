Со 2 декабря парковка в Москве подорожает до 200 рублей в час

Со 2 декабря тариф на платную парковку на некоторых улицах в центре Москвы будет повышен. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта, он составит 50 руб. за первые полчаса и затем 200 руб. в час. «Тариф поменяется только на тех улицах, где в течение всего дня отсутствуют свободные парковочные места, а также исходя из загруженности и потребностей местных жителей», - сказали в пресс-службе.

Парковка подорожает на 133 улицах, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ту же пресс-службу.

Платную парковку в Москве начали вводить с ноября 2012 г. Сначала она появилась только на Петровке и Каретном Ряду и стоила 50 руб. в час. Сейчас она действует на более чем 1000 улиц. Прогрессивный тариф был введен в пределах Бульварного кольца с 10 августа 2015 г., сейчас с 8 утра до 20.00 первый час стоянки там стоит 80 руб., а последующие - по 130 руб., с 8 вечера и до 8 утра час парковки стоит 80 руб. в час.

В самом конце сентября заммэра Москвы Максим Ликсутов обещал, что через месяц городские власти решат, где появятся новые платные парковки и будут ли повышены тарифы по оплате. Он рассказывал, что власти анализируют использование парковочных мест с точки зрения загруженности городских улиц. Специалисты рекомендуют чиновникам «изменять» стоимость платных парковок, чтобы снизить загруженность улиц, но «не чаще, чем раз в шесть месяцев», отмечал он. «Говорить о снижении тарифов не приходится, будут ли меняться тарифы на увеличение - это вопрос нашего внутреннего исследования и анализа», - добавил заммэра.

8 ноября стало известно, что специалисты Московского автодорожного института (МАДИ) рекомендуют мэрии Москвы повысить тариф на уличных парковках до 230 руб. в час, ограничить время льготной стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации на самых загруженных парковках. Это объявил на III ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев. По его словам, в центре столицы парковки загружены более чем на 90%, из-за чего водители чаще нарушают правила дорожного движения и блокируют движение пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. «Мы выяснили, что сегодня 70% столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки свыше пяти минут, что очень много, - сказал Жанказиев. - Это провоцирует создание "блуждающего" трафика и лишних перепробегов». В МАДИ считают, что минувшим летом ситуация на уличных парковках в пределах Бульварного кольца была близка к критической и пора срочно принимать меры.

Представитель департамента транспорта сообщил тогда «Ведомостям», что предложения МАДИ внимательно изучены и скоро будет принято окончательное решение. По его словам, такое повышение необходимо далеко не на всех улицах, но «в местах особенной загрузки уместно говорить о тарифе 200 руб. в час». Среди особо проблемных улиц для парковки он назвал Неглинную, Малую Бронную и Петровку.