В Москве снова расширена зона платной парковки

С 26 января в Москве в 47 районах появятся новые платные парковки, в 17 из них – впервые, сообщает ТАСС. Расширение затронет 206 улиц – 4% от общего количества улиц Москвы, сказали агентству в пресс-службе столичного департамента транспорта. Платные парковки появятся на аварийно опасных участках и местах наибольшего притяжения автомобилей – у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта, объясняют чиновники. «При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя», – подчеркнули в пресс-службе.

В частности, платные парковки появятся у торгового центра «Золотой Вавилон», ТЦ «Город», ТЦ «Каширский двор», ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Экспострой», ТЦ «Гудзон», бизнес-центра «Весна», БЦ «Ходынка», БЦ «Тушино», БЦ «Огородный», БЦ «Бородино плаза», БЦ «Перовский», у станций метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская, станций МЦК "Окружная", "Владыкино", "Крымская", "Автозаводская", "Бульвар Рокоссовского", "Ботанический сад", "Хорошево".

«На всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь у местных жителей», – говорят чиновники. Водители оставляют там машины с нарушениями, а это создает проблемы пешеходам, общественному транспорту и другим автомобилистам.