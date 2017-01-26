Офис шведского девелопера Bonava в России возглавят два топ-менеджера

Вместо Юусо Хиетанена руководить петербургским подразделением шведского девелопера Bonava ООО «Бонава Санкт-Петербург» будут сразу два топ-менеджера: председатель совета директоров Майкл Бьёрклунд и гендиректор Мария Черная.

Изменения в руководстве ООО «Бонава Санкт-Петербург» произошли с 1 января 2017 г., рассказал председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд. По его словам, бывший гендиректор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Юусо Хиетанен займется построением финского бизнеса Bonava отдельно от NCC.

В апреле 2016 г. собственники NCC приняли решение выделить NCC Жилищное строительство в отдельную международную компанию под новыми брендом, деятельность которой будет никак не связана с NCC. В Петербурге компания лишь сменила бренд - у NCC в России всегда было только жилищное строительство, а в Финляндии разделение этих бизнесов - серьезная задача, говорит Бьёрклунд.

Юусо Хиетанен работал в российском офисе NCC с 2004 г., с 2008 г. был гендиректором ООО «ЭнСиСи Недвижимость» (позже - ООО «Бонава Санкт-Петербург»). В Петербурге и Ленобласти у Bonava вместо одного будет два топ-менеджера: председатель совета директоров будет отвечать за стратегию развития, гендиректор - за операционную деятельность и взаимодействие с госорганами, сказал Бьёрклунд. В Германии у Bonava действует аналогичная структура управления, отметил он.

Должность гендиректора заняла Мария Черная, которая работает в NCC c 2005 г., когда шведский девелопер пришел на российский рынок. С 2005 по 2008 г. она работала в компании юристом, с 2009 по 2016 г. возглавляла юридическое управление, а в мае 2016 г. стала заместителем гендиректора. Мария Черная родилась в 1977 г. в Петербурге и окончила СПбГУ по специальности «юриспруденция».

Майкл Бьёрклунд работает в России с 2002 г., в NCC - с 2011 г., до этого он был директором по недвижимости «Касторама рус» и региональным директором по развитию IKEA Property Russia. С 2016 г. он стал председателем совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» и одновременно президентом бизнес-подразделения Bonava Baltics. Майкл Бьёрклунд родился в 1969 г. в Сан-Диего (США), но вырос в Стокгольме. Окончил Королевский технологический институт по специальности «гражданское строительство».

Оборот Bonava за 2016 г. составил 1,4 млрд евро, операционная прибыль - 164 млн. евро. Операционная прибыль Bonava в России (Петербург и Ленобласть) составила 18,76 млн евро, с 2005 г. девелопер построил более 80 000 кв. м жилья. В Петербурге компания строит ЖК «Эланд», ЖК «Skandi Klubb», в Ленобласти - ЖК «Gröna Lund». В 2017 г. компания начнет строительство третьей очереди Skandi Klubb на 301 квартиру, пятой и шестой очередей Gröna Lund на 250 квартир и двух очередей нового ЖК Magnifika в Красногвардейском районе. Всего у Bonava получены разрешения на строительство около 4000 квартир в Петербурге и Ленобласти, говорит Мария Черная. В 2016 г. компания передала жильцам 1100 квартир. По словам Черной, девелопер ведет переговоры о покупке участков в городе. Петербург является сейчас приоритетом для Bonava, перспективы развития в Ленобласти будут понятны по результатам продаж новых очередей Gröna Lund, говорит Бьёрклунд.