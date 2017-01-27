Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: ЛСР занимает Петровский остров

ЛСР объявила о покупке 13 га на Петровском острове

Девелопер собирается построить там 200 000 кв. м элитного жилья
На строительство нового проекта ЛСР отводит пять лет
На строительство нового проекта ЛСР отводит пять лет
Евгений Егоров / Ведомости

Группа ЛСР вчера объявила о приобретении земельных участков общей площадью 13,6 га на Петровском проспекте, 9 и 11, и на Ремесленной улице, 17. Продавца земли в компании не раскрывают. Часть этой территории ранее планировал застраивать «Ховард», в мае 2016 г. получивший разрешение на возведение двух жилых домов на Петровском проспекте, д. 9 и 11. ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» принадлежит 6,2 га на Петровском проспекте, 9, из которых 5,1 га предназначены под жилую застройку, следует из данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Договор купли-продажи был заключен в октябре 2016 г., объекты находятся в залоге у владельцев паев ЗПИФ «Долгосрочные инвестиции – Петровский остров» под управлением ООО «Тринфико пропети менеджмент» до декабря 2019, 2020 и 2021 гг. ЛСР купила участки «Ховарда», сообщали «Ведомостям» в декабре два девелопера и источник, близкий к ЛСР.

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