Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Женское лицо Bonava

Гендиректором шведского девелопера Bonava в России стала Мария Черная

Она отвечает за операционную деятельность и отношения с госорганами
Шведская компания разделила полномочия в российском офисе между двумя топ-менеджерами
Шведская компания разделила полномочия в российском офисе между двумя топ-менеджерами
Евгений Егоров / Ведомости

Вместо Юусо Хиетанена руководить ООО «Бонава Санкт-Петербург» будут сразу два топ-менеджера: председатель совета директоров Майкл Бьёрклунд и гендиректор Мария Черная. Изменения в руководстве ООО «Бонава Санкт-Петербург» произошли 1 января 2017 г., рассказал вчера Бьёрклунд. По его словам, бывший гендиректор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Юусо Хиетанен, который с 2008 г. был гендиректором ООО «Энсиси недвижимость» (позже – ООО «Бонава Санкт-Петербург»), займется построением финского бизнеса Bonava.

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