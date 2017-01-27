Гендиректором шведского девелопера Bonava в России стала Мария Черная

Она отвечает за операционную деятельность и отношения с госорганами

Вместо Юусо Хиетанена руководить ООО «Бонава Санкт-Петербург» будут сразу два топ-менеджера: председатель совета директоров Майкл Бьёрклунд и гендиректор Мария Черная. Изменения в руководстве ООО «Бонава Санкт-Петербург» произошли 1 января 2017 г., рассказал вчера Бьёрклунд. По его словам, бывший гендиректор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Юусо Хиетанен, который с 2008 г. был гендиректором ООО «Энсиси недвижимость» (позже – ООО «Бонава Санкт-Петербург»), займется построением финского бизнеса Bonava.