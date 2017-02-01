Александр Лелин стал гендиректором «Главстроя-СПб»

Александр Лелин пришел в «Главстрой-СПб» около года назад на должность первого заместителя гендиректора компании, а теперь возглавил ее, сообщила пресс-служба «Главстроя-СПб». Лелин назначен гендиректором вместо Андрея Васильева. Лелин будет руководить всеми подразделениями «Главстроя-СПб», а также курировать реализацию крупнейших проектов комплексного освоения территории в Санкт-Петербурге – жилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово», говорится в сообщении девелоперской компании.

Портфель «Главстроя-СПб» включает более 700 га земли и более 5 млн кв. м. В 2016 г. продажи девелопера выросли к 2015 г. на 30% до 260 000 кв. м, сообщает его пресс-служба.

Лелин работает в строительной сфере более 20 лет. В «Главстрой-СПб» он пришел из группы «Ленстройтрест», где в разное время был руководителем группы гранитных изделий, начальником коммерческого отдела, заместителем исполнительного директора, а затем в течение 13 лет возглавлял девелоперскую структуру холдинга «Ленстройтрест».

Васильев, который был назначен на должность гендиректора «Главстроя-СПб» в сентябре 2015 г., теперь стал председателем совета директоров компании. Он будет «осуществлять контроль за достижением стратегических целей развития «Главстроя-СПб» и участвовать в принятии ключевых решений относительно проектов компании», сказано в сообщении пресс-службы девелопера. Васильев входит в совет директоров «Главстроя-СПб» с 2013 г. В 2004–2006 гг. он был партнером и членом совета директоров в Paul’s Yard, потом работал в RDI Group.

В январе администрация Петербурга отказала «Главстрою-СПб» в выдаче разрешения на строительство третьей и четвертой очередей жилого комплекса «Северная долина», из-за чего компания обратилась в суд с требованием признать незаконным это решение. Градостроительный план земельного участка 20-го квартала ЖК «Северная долина» выдан более чем за три года до подачи документов, а с 1 января 2017 г. план должен быть получен не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, объяснил представитель Госстройнадзора.