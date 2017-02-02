Компенсационный фонд дольщиков возглавит Елена Николаева

Государственный компенсационный фонд долевого строительства возглавит бывший депутат Госдумы Елена Николаева, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к федеральному правительству. В завтрашнем заседании общественного совета Минстроя России она участвует уже как руководитель фонда, говорит один из них. Назначение было одобрено наблюдательным советом АИЖК, подтвердил информацию представитель Минстроя России. Представитель АИЖК от комментариев отказался.

Госфонд должен начать работу весной 2017 г. Он был задуман как альтернатива страхованию ответственности застройщиков и со временем полностью его заменит. Действующий механизм страхования, заложенный в законе, не гарантирует защиту участников долевого строительства и не обеспечивает ответственности застройщиков, объясняли разработчики законопроекта.

Компенсационный фонд формируется за счет обязательных отчислений застройщиков. Каждый застройщик, заключающий с дольщиком договор долевого участия (ДДУ), должен внести в этот фонд 1% от стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации. На текущий момент в стадии строительства, где привлекаются средства дольщиков, находится порядка 130 млн кв. м, при таких условиях фонд должен составлять порядка 40-50 млрд руб., говорит исполнительный директор РАСК Вячеслав Строкань.

«Главная задача фонда - обеспечить финансирование достройки жилья», - рассказывал в интервью РГ бывший замминистра строительства Олег Бетин. По его словам, госфонд должен изъять недострой, оценить реальность вложений, обеспечить финансирование завершения строительства объекта и, наконец, проконтролировать передачу квартир дольщикам.

Николаева была депутатом прошлого созыва Государственной думы - работала первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ. В 2007 г. возглавила некоммерческое партнерство Национальное агенство малоэтажного и коттеджного строительства.

«Елена Николаева – талантливый человек, внесла определенный вклад в решении вопросов с дольщиками. Но хотелось бы, чтобы госфондом руководил человек с сильными управленческими качествами и знаниями в сфере экономики», – комментирует назначение руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его мнению, «крайне важно, чтобы над фондом осуществлялось кураторство со стороны АИЖК». Фактический финансово-рисковый контроль остается в руках АИЖК, говорит близкий к правительству человек. По его словам, в фонде будет работать несколько человек и фонд не будет «большой самостоятельной структурой». Бетин также сообщал, что фонд не должен превращаться «в громоздкую компанию - никаких структур и филиалов на территориях не должно быть».

Кандидатура Николаевой очень спорная, ее утверждение прошло с большим трудом, говорит источник в правительстве РФ. По его словам, назначение пролоббировал вице-премьер Дмитрий Козак, а первый вице-премьер Игорь Шувалов был против. Работу Минстроя и АИЖК курирует в основном Шувалов, поэтому Николаевой будет совсем непросто в этой должности, полагает другой чиновник. Представитель Козака от комментариев отказался, представитель Шувалова на вопросы «Ведомостей» не ответил. Связаться с самой Николаевой не удалось.

Фонд имеет форму некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Его учредитель – единый институт развития в жилищной сфере – АИЖК. За Минстроем закрепляется обязанность координировать деятельность фонда, мониторить данные о поступлении, расходовании и инвестировании средств.