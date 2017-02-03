Чтобы готовить дороги в Петербурге к ЧМ-2018, в этом году нужно 10 млрд рублей

Рентабельность контрактов на ремонт дорог существенно выше, чем на их строительство
Андрей Гордеев / Ведомости
Администрация Петербурга в феврале планирует объявить три аукциона на ремонт дорог в Петербурге общей стоимостью 3,1 млрд руб., следует из плана-графика закупок Дирекции транспортного строительства (ДТС; подведомственна Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ). Работы разбиты на три лота: ремонт дорог в юго-западных, юго-восточных и северных районах города. Начальная цена по каждому из первых двух лотов – 1,03 млрд руб., по третьему – 1,02 млрд руб. Электронные аукционы пройдут в начале февраля, подтвердила представитель КРТИ. Все контракты будут заключены на период до конца декабря 2017 г., в аукционах не смогут участвовать компании, внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, уточнила чиновница.