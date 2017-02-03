Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Выгодный ремонт

Чтобы готовить дороги в Петербурге к ЧМ-2018, в этом году нужно 10 млрд рублей

В феврале администрация города объявит три аукциона на 3,1 млрд рублей
Рентабельность контрактов на ремонт дорог существенно выше, чем на их строительство
Рентабельность контрактов на ремонт дорог существенно выше, чем на их строительство
Андрей Гордеев / Ведомости

Администрация Петербурга в феврале планирует объявить три аукциона на ремонт дорог в Петербурге общей стоимостью 3,1 млрд руб., следует из плана-графика закупок Дирекции транспортного строительства (ДТС; подведомственна Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ). Работы разбиты на три лота: ремонт дорог в юго-западных, юго-восточных и северных районах города. Начальная цена по каждому из первых двух лотов – 1,03 млрд руб., по третьему – 1,02 млрд руб. Электронные аукционы пройдут в начале февраля, подтвердила представитель КРТИ. Все контракты будут заключены на период до конца декабря 2017 г., в аукционах не смогут участвовать компании, внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, уточнила чиновница.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике