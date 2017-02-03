Стройки и инфраструктура

Чиновники заключили контракт с СК «Мир» на строительство музея «Россия – моя история»

Несмотря на предписание ФАС отменить итоги конкурса
Чиновники заключили контракт с СК «Мир» на строительство музея «Россия – моя история»
Чиновники заключили контракт с СК «Мир» на строительство музея «Россия – моя история»
А. Гордеев / Ведомости

Администрация Петербурга заключила контракт на строительство музея «Россия – моя история» в районе Московского парка Победы с ООО «Строительная компания (СК) «Мир» за 1,399 млрд руб., следует из протокола на сайте госзакупок. Стороны подписали контракт 27 января, протокол был опубликован 1 февраля.

Результаты конкурса требовала отменить ФАС России, признав обоснованной жалобу ООО «Проф­сер­вис». Компания указала на то, что заказчик строительства - АО «Центр выставочных и музейных проектов» (принадлежит Петербургу) неправомерно объединил в один лот проектные и строительно-монтажные работы. Решение антимонопольной службы было опубликовано 13 января. «Центр выставочных и музейных проектов» оспаривает решение ФАС в суде, иск зарегистрирован 19 января. «Мир» был единственным участником конкурса. Согласно протоколу договор с компанией подписан по начальной цене контракта - 1,399 млрд руб., несмотря на то, что на конкурсе «Мир» снизил ее на 2 млн руб. до 1,397 млрд руб.

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Общая площадь комплекса составит порядка 15 000 кв. м: в него войдут четыре основных выставочных пространства по 1300 кв. м, два пространства для временных выставок, два кинотеатра с куполами, холл с аудиторией и трибунами на 400 мест, многофункциональный зал, кафе на 150 мест, служебные помещения и проч. Подрядчик должен построить объект за 15 месяцев после подписания договора, до строительства он должен провести проектно-изыскательские работы.

Музей «Россия – моя история» построят в рамках федерального проекта и по поручению губернатора Георгия Полтавченко. Финансирование объекта предусмотрено адресно-инвестиционной программой. В Петербурге появятся три экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе». В их создании принимал участие епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

СК «Мир» зарегистрирована в Москве и принадлежит Слободану Ковачевичу. Компания работала в качестве субподрядчика на стадионе «Крестовский». «Мир» в суде оспаривает расторжение контракта на строительство стадиона с ООО «Инжтрансстрой-СПб» и одновременно судится и с этой же компанией. «Инжтрансстрой» требует с «Мира» 195 млн руб., сумма требований СК «Мир» в иске не указана.

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Контракт заключен в нарушение закона и ФАС может его отменить через суд, шансы у службы достаточно велики, считает управляющий партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Суд может приостановить исполнение этого контракта и аннулировать его, добавляет юрист. По его словам, чиновники, заключившие контракт, могут быть оштрафованы и даже дисквалифицированы. Получить комментарии сторон пока не удалось.

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