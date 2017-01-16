Конкурс на создание музея «Россия – моя история» надо провести снова

ФАС России предписала провести заново конкурс на строительство музея-парка «Россия – моя история» в районе Московского парка Победы за 1,4 млрд руб. На конкурс подало жалобу ООО «Профсервис». Заказчик строительства - АО «Центр выставочных и музейных проектов» (принадлежит Петербургу) неправомерно объединил в один лот проектные и строительно-монтажные работы, сказано в жалобе. Антимонопольное ведомство признало жалобу обоснованной и направило заказчику предписание устранить нарушения, кроме этого оно решает вопрос о возбуждении административного дела. Получить комментарии «Центра выставочных и музейных проектов» пока не удалось.

Единственную заявку на конкурс по строительству музея-парка подало ООО «Строительная компания «Мир», снизившее максимальную стоимость контракта на 2 млн руб. - до 1,397 млрд руб. Если конкурс будет объявлен заново, «Профсервис» не исключает своего участия в нем, говорит его представитель.

По условиям конкурса, до строительства подрядчик должен провести проектно-изыскательские работы. Общая площадь комплекса составит порядка 15 000 кв. м: в него войдут четыре основных выставочных пространства по 1300 кв. м, два пространства для временных выставок, два кинотеатра с куполами, холл с аудиторией и трибунами на 400 мест, многофункциональный зал, кафе на 150 мест, служебные помещения и проч. Подрядчик должен построить объект за 15 месяцев после подписания договора.

Заявка СК «Мир» была рассмотрена 13 января, но протокол на сайте госзакупок на момент написания статьи не появился. Подведение итогов конкурса было назначено на 18 января.

Музей «Россия – моя история» создается в Петербурге в рамках федерального проекта и по поручению губернатора Георгия Полтавченко. Финансирование объекта предусмотрено Адресно-инвестиционной программой. Планируется, что в Петербурге появятся экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе». В их создании принимал участие епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», СК «Мир» зарегистрирована в Москве и принадлежит Слободану Ковачевичу. Компания работала в качестве субподрядчика на стадионе «Крестовский», в 2016 г. заключила госконтаркт на строительство катка в Стрельне за 560 млн руб. «Мир» в суде оспаривает расторжение контракта на строительство стадиона с ООО «Инжтрансстрой-СПб». Также «Мир» ведет судебные тяжбы с «Инжтрансстрой-СПб» по этому контракту .

«Профсервис» принадлежит Александру Бакаянову. В 2016 г. компания участвовала в двух госконтрактах, победила в одном (реконструкция тепловой сети на пр. Энгельса за 7,6 млн руб ).