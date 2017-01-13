Участники акции против передачи Исаакия РПЦ договорились о следующем митинге

НОД и полиция не вмешивались; тут же вели сбор подписей и гиды-переводчики

На акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви 13 января собралось около 1000 человек, по оценке депутата Алексея Ковалева («Справедливая Россия»). Это передает корреспондент «Ведомостей». Акция прошла в сквере у Исаакиевского собора в форме встречи депутатов заксобрания с избирателями. Помимо Ковалева выступали Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста»), которые призывали не допустить передачу собора РПЦ.

Рядом со сквером много полиции, но она не вмешивается в собрание, недалеко стоят два автозака. Неподалеку были активисты НОДа. Ковалев с импровизированной трибуны сказал, что ему стыдно за власть, и призвал к отставке «того, кто принял это решение». Толпа поддержала аплодисментами. Некоторые пришедшие стояли с плакатами, надпись на одном из них: «РПЦ=ОПГ».

По мнению Ковалева, передача собора РПЦ сеет раздор между церковью и верующими, многие из которых не поддерживают это решение. «С нами никто не договаривался - это был ультиматум со стороны властей», - сказал он. Встреча уже закончилась, но люди не расходятся. Участники договорились о проведении митинга 28 января, который будет согласован. Если хотя бы 10 000 человек выйдут на митинг, власть может отменить это решение, уверен Резник. Они боятся, когда нас много, заявил он.

Гиды-переводчики собирают подписи против передачи собора РПЦ. К 18.30 было собрано около 40 подписей. Представитель содружества гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга Мария Аккая говорит, что у самого собора 200 гидов и переводчиков, а имеющих лицензию на ведению экскурсий в соборе, которую выдает ГМЦ, около 2000. Все эти гиды сдают ежегодный экзамен администрации музея. Никакого соглашательства быть не должно, после передачи собора музея просто не будет, считает Аккая.

К 19.00 встреча закончилась, но люди оставались на площади, продолжают общаться друг с другом и с депутатами.