Участники акции против передачи Исаакия РПЦ договорились о следующем митинге
Е. Егоров / Ведомости
На акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви 13 января собралось около 1000 человек, по оценке депутата Алексея Ковалева («Справедливая Россия»). Это передает корреспондент «Ведомостей». Акция прошла в сквере у Исаакиевского собора в форме встречи депутатов заксобрания с избирателями. Помимо Ковалева выступали Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста»), которые призывали не допустить передачу собора РПЦ.
Рядом со сквером много полиции, но она не вмешивается в собрание, недалеко стоят два автозака. Неподалеку были активисты НОДа. Ковалев с импровизированной трибуны сказал, что ему стыдно за власть, и призвал к отставке «того, кто принял это решение». Толпа поддержала аплодисментами. Некоторые пришедшие стояли с плакатами, надпись на одном из них: «РПЦ=ОПГ».
По мнению Ковалева, передача собора РПЦ сеет раздор между церковью и верующими, многие из которых не поддерживают это решение. «С нами никто не договаривался - это был ультиматум со стороны властей», - сказал он. Встреча уже закончилась, но люди не расходятся. Участники договорились о проведении митинга 28 января, который будет согласован. Если хотя бы 10 000 человек выйдут на митинг, власть может отменить это решение, уверен Резник. Они боятся, когда нас много, заявил он.
Гиды-переводчики собирают подписи против передачи собора РПЦ. К 18.30 было собрано около 40 подписей. Представитель содружества гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга Мария Аккая говорит, что у самого собора 200 гидов и переводчиков, а имеющих лицензию на ведению экскурсий в соборе, которую выдает ГМЦ, около 2000. Все эти гиды сдают ежегодный экзамен администрации музея. Никакого соглашательства быть не должно, после передачи собора музея просто не будет, считает Аккая.
К 19.00 встреча закончилась, но люди оставались на площади, продолжают общаться друг с другом и с депутатами.
Е. Егоров / Ведомости
Акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви прошла в сквере у собора. Формат акции – встреча депутатов заксобрания с избирателями
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Е. Егоров / Ведомости
Перед собравшимися выступили депутаты Максим Резник («Партия роста»), Борис Вишневский («Яблоко») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), а также лидер петербургского отделения «Парнаса» и «Открытой России» Андрей Пивоваров
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Е. Егоров / Ведомости
Некоторые пришли с плакатами, надпись на одном из них: «РПЦ=ОПГ»
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Е. Егоров / Ведомости
Выступающие вставали на скамейку. Без микрофона их было почти не слышно, написал «Росбалт». Полиция народному сходу не препятствовала. По словам очевидцев, на митинг пришли и НОДовцы с полосатыми черно-оранжевыми флагами
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Е. Егоров / Ведомости
СМИ разошлись в оценке численности акции против передачи Исаакия РПЦ. На акцию протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ пришли около 200 человек, сообщает «Фонтанка.ру» с Исаакиевской площади. По оценке «Интерфакса», собравшихся было около ста человек. «Росбалт» насчитал примерно 500 протестующих
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Е. Егоров / Ведомости
Депутат Алексей Ковалев в ходе выступления заявил, что пришли около 1000 человек, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Ковалев с импровизированной трибуны сказал, что ему стыдно за власть и призвал к отставке «того, кто принял это решение». Толпа поддержала аплодисментами. К 19.00 встреча закончилась, но люди остались на площади, продолжили общаться друг с другом и с депутатами
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Е. Егоров / Ведомости
Исаакиевский собор власти Петербурга решили передать церкви после личной просьбы патриарха, конфликта в ситуации нет, сообщала ранее РПЦ
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Е. Егоров / Ведомости
РПЦ собирается отменить плату за вход в Исаакиевский собор, который получит от Петербурга в безвзомездное пользование
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Е. Егоров / Ведомости
Собор передадут церкви на 49 лет, договор о музейных ценностях Исаакиевского собора должен быть подготовлен за 24 месяца, заявили ТАСС в Комитете имущественных отношений (КИО) Петербурга. На подготовку распоряжения о передаче храма РПЦ уйдет еще месяц
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Е. Егоров / Ведомости
До факта передачи собора церкви все затраты на содержание будет осуществлять музей, который сохранит свой юридический статус
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Е. Егоров / Ведомости
Как говорил директор музея Николай Буров, в год в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений
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Е. Егоров / Ведомости
По словам Бурова, музей «категорически не препятствует церкви отправлять обряды, несмотря на то что это очень сложно для музея, который, к слову, в прошлом году принял более 3,6 млн посетителей» (цитата по ТАССу)
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Е. Егоров / Ведомости
В марте 2016 г. Буров говорил ТАСС, что православные паломники, приходящие помолиться, составляют около 1% от общего числа посетителей храма
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Е. Егоров / Ведомости
За 2015 г. собор посетили около 36 000 верующих, число туристов за это же время составило 3,687 млн человек