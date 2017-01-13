Директор Исаакия боится потерять и Спас на Крови

Последний светский объект музея-памятника «Исаакиевский собор» - церковь Спаса на Крови - может вслед за другими соборами комплекса перейти к Русской православной церкви, опасается директор учреждения Николай Буров. Как передает «Интерфакс», он заявил это на пресс-конференции 13 января. «Есть реальный опыт ситуации. Если "заглот" начинается, надо еще, и еще, и еще, а у меня больше ничего не остается, кроме Спаса на Крови», - отметил он.

Заявок о передаче церкви Спаса на Крови, которая также входит в комплекс музея-памятника «Исаакиевский собор», городу не поступало, заявил 12 января на пресс-конференции в Петербурге вице-губернатор города Михаил Мокрецов и подтвердил руководитель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Как передает «Фонтанка», епископ уточнил, что РПЦ пока не производила расчетов, сможет ли содержать этот храм, и говорить о его передаче рано. Однако позиция Церкви заключается в том, что в храме должен быть храм, а не какое-либо другое учреждение. Как передает ТАСС, Мокрецов сказал, что музей сохранит свою деятельность с учетом оставшегося у него Спаса на Крови и двух новых площадок в центре города.

За время работы директором музея Буров, по собственным словам, увеличил доходы и посещаемость объектов. «На самом деле я не справился со своей ролью. Меня надо уволить просто по профнепригодности. Я вместо развития музея, к чему стремился, получаю полное фиаско, разрушение музея, - цитирует "Интерфакс". - Я взял музей с доходом 360 млн (руб.) в год. Я его оставляю с доходом 800 млн. Взял его с посещаемостью 2,6 млн в год, оставляю с посещаемостью почти 3,9 млн в год. Фиаско такое, сомнительное».

По мнению директора, при расчленении музейного комплекса на составляющие «теряется синергетическая эффективность управления». «Кто сможет заниматься этим совершенно разрушенным и разукрупненным хозяйством, я не знаю. Я - вряд ли. У меня не хватит ни опыта, ни умения», - отметил он.

Передачу собора РПЦ он считает нецелесособразной.

Также директор музея выразил беспокойство за судьбу 400 сотрудников учреждения и за будущее программ для школьников и инвалидов. «Я умею кое-что делать. Я профессор двух университетов, я умею писать книжки, я не пропаду. Кроме того, уже девять лет я пенсионер. Мне не страшно, а вот люди - это предмет заботы (...) Я уже не мальчик, не молодой человек. Стоит, может быть, и отдохнуть. Придут новые люди, молодые, крепкие, наверное, им нужно будет что-то делать», - сказал Буров.

В подвалах собора, по словам директора, «находятся "блокадные" экспозиции, потому что во время блокады он был пристанищем для Эрмитажа, Царского Села (Пушкина)». Он добавил, что в этих подвалах жили люди. «Вынести из-под этих сводов блокадный музей некуда и невозможно», - подчеркнул он. По его словам, в городе обсуждают строительство нового Музея блокады, но при этом забывают «о таких небольших, но эмоциональных» вещах.

12 января представители администрации Петербурга и РПЦ объяснили, как и когда собор будет передан Церкви. Предполагается, что РПЦ получит его в безвозмездное пользование на 49 лет, до этого должна пройти передача всех музейных объектов с надлежащим оформлением. Предполагается, что музей продолжит работу в других зданиях, которые к нему относятся. В РПЦ обещали сделать вход в собор бесплатным и открыть свое экскурсионное бюро. Противники передачи собора Церкви планируют в 18.00 в пятницу провести на ступенях Исаакия акцию протеста в форме встречи депутатов Закса с избирателями. Буров сказал, что участвовать в акции не будет, сотрудников музея он попросил отмежеваться от действий против властей, и в этот день музей для посетителей закроется раньше обычного - в 16.00.