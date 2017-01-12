«Конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора нет»

Исаакиевский собор власти Петербурга решили передать церкви после личной просьбы патриарха, конфликта в ситуации нет. Если РПЦ не будет соблюдать договор о хранении музейных объектов, она может лишиться права на безвозмездное пользование храмом. Все это прозвучало на пресс-конференции представителей РПЦ и администрации Петербурга 12 января. Также было сказано, что РПЦ отменит плату за вход в здание.

Уже утверждена «дорожная карта», в которой прописаны действия всех участников процесса передачи храма, заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов. Стороны заключат договор о сохранности музейных объектов. «Практически все интерьерные решения, неотделимые предметы и иконостас являются частью музейного фонда России. Оборот этих предметов регулируется специальными нормами. Мы не можем осуществлять действия, связанные с передачей самого здания собора, игнорируя требования, которые касаются музейных предметов. Должен быть заключен договор с новым пользователем объекта на сохранность музейных предметов. Договор очень жесткий. Неисполнение этих обязательств, безусловно, приводит к расторжению договора пользования объектом», - объяснил он (цитата «Интерфакса»).

Конфликта в связи с передачей Исаакия РПЦ нет, считают Мокрецов и руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Как передает «Фонтанка.ру», так они ответили на вопрос, почему не было создано конфликтной комиссии экспертов. «По закону специальная комиссия рассматривает разногласия, если обратились граждане. Заявлений таких не поступало», - отметила Чернега. Ее слова подтвердил вице-губернатор. Юрист патриархии подчеркнула, что решение комиссии при этом все равно носит рекомендательный характер. «Мы сейчас все равно находимся в самом начале пути. Есть решение губернатора. Юристы патриархии и Смольного достаточно квалифицированны, чтобы решить все процедурные вопросы. Не ищите черной кошки в черной комнате», – объяснил Мокрецов.

10 января, в день, когда губернатор Георгий Полтавченко заявил, что принципиальное решение о передаче Исаакия принято, о планах оспорить его в суде заявил депутат петербургского закса Борис Вишневский. Для подачи иска он собирался ждать документа об этом решении.

Также депутат говорил, что знал, что Санкт-Петербургская епархия в 2015 г. попросила передать ей Исаакий и получила отказ «из экономических соображений», но и о новом обращении он не слышал. «Был запрос Санкт-Петербургской митрополии о передаче Исаакиевского собора в бессрочное безвозмездное пользование, как и большинство храмов России. Собор остается в собственности государства», - прокомментировал 11 января «Интерфаксу» руководитель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). По его словам, обращение и ответ на него полностью соответствуют законам. «Абсолютно точно мы можем сказать, что музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться», - добавил епископ.

Поводом для начала процедуры передачи Исаакиевского собора РПЦ стало обращение патриарха Кирилла к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, он просил передать здание в безвозмездное пользование Московской патриархии, заявил 12 января Мокрецов. «Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания», - цитирует его «Интерфакс». Речи о передаче собора в собственность не идет, подчеркнул чиновник.

По словам Мокрецова, «дорожную карту» по передаче Исаакия составили на уже имеющемся опыте передачи аналогичных объектов, например Сампсониевского собора. Ранее директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что Сампсониевский собор был передан церкви в 2016 г., в нем был 141 предмет из музейного фонда, на их передачу и оформление ушло полтора года. По оценке Бурова, для передачи Исаакия церкви нужно не менее 24-36 месяцев, так как в этом соборе несколько тысяч музейных предметов. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ранее говорил, что собор будет передан церкви до конца 2017 г. «Чтобы процедуру по оформлению музейных предметов оформить, мы сформировали план действий. Пока не будут описаны музейные фонды, прописана ответственность сторон, не будет заключен договор и не пройдет процедуру утверждения в Минкультуры, процедура передачи не может быть произведена, - добавил Мокрецов. - Объект из казны не уходит, Петербург остается собственником собора. Все права и ответственность собственника вытекают из этого статуса. Мы обязаны объект содержать в надлежащем состоянии».

РПЦ собирается отменить плату за вход в Исаакиевский собор, который получит от Петербурга в безвзомездное пользование. Как передает ТАСС, это на пресс-конференции заявил председатель Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он не уточнил, идет ли речь в том числе и о входе на колоннаду. Вслед за другими представителями церкви он пообещал, что музейная деятельность в соборе будет продолжена.

Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре, руководитель Комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) уточнил, что РПЦ не планирует ограничений на вход в храм, но во время служб посетителям предложат не входить в алтарную часть. «Будет предлагаться: обождите, зайдите с другой стороны», - сказал он.

«Наверное, будет создано экскурсионное бюро и эта структура будет получать средства на оплату труда экскурсоводов. Сейчас вход стоит 250 руб., и 93% доходов — это входные билеты. Как сказано, вход будет бесплатным и эта статья доходов прекратит свое существование», — цитирует епископа «Интерфакс».

Как говорил директор музея Буров, в год в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений. По его словам, музей «категорически не препятствует церкви отправлять обряды, несмотря на то что это очень сложно для музея, который, к слову, в прошлом году принял более 3,6 млн посетителей». В марте 2016 г. он говорил ТАСС, что православные паломники, приходящие помолиться, составляют около 1% от общего числа посетителей храма. За 2015 г. собор посетили около 36 000 верующих, число туристов за это же время составило 3,687 млн человек. Также он говорил, что музей безвозмездно разрешает представителям РПЦ держать на территории собора церковную лавку, где продаются свечки и сувениры и которая составляет конкуренцию сувенирному отделу самого музея. Про ключаря он говорил, что тот «стремится к тому, чтобы служить чаще, торговать больше», но в целом отношения складываются хорошие.

«Фонтанка» также писала, что за 2016 г. заработок музея превысил более 800 млн руб., из этих средств удалось полностью выплатить расходы на реставрацию собора, которая нужна зданию постоянно. Буров в интервью изданию оценивал потребность Исаакия на 2015 г. в 650 млн руб., также он говорил, что музей выплачивает государству «от 50 до 70 млн налогов». В недавнем интервью ТАСС Буров выражал сомнения, что музей сможет продолжить существование после передачи собора РПЦ, и отмечал, что придется решать судьбу музейного коллектива, включающего 393 постоянных сотрудников и 58 сезонных экскурсоводов, которых нанимают на туристический сезон.

Днем ранее юрист патриархии игумения Ксения, говоря о финансировании содержания здания, предположила, что поддерживать его в надлежащем состоянии, скорее всего, РПЦ будет за счет субсидий, выделяемых в рамках той или иной программы. «Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы, - добавила она. - Я с полной уверенностью сказать не могу, но мне думается, что в рамках федеральной целевой программы "Культура России" финансируются памятники федерального значения, находящиеся в любых формах собственности. Например, если это городская собственность, но памятник имеет федеральное значение, можно и за счет федеральных субсидий его финансировать». В Минкульте «Ведомостям» сказали, что ведомство выделяет деньги только на объекты, находящиеся в федеральной собственности, собор же принадлежит Петербургу с 2012 г.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Александр Пелин в интервью порталу «Русская народная линия» дал понять, что РПЦ могла судиться после отказа Петербурга передать ей Исаакий. По словам протоиерея, закон о передаче имущества церкви не предусматривает «возможности ответить религиозной организации отказом на просьбу вернуть тот или иной объект». «Поэтому, когда власти Санкт-Петербурга в сентябре 2015 г. дали отрицательный ответ на просьбу о передаче собора, это было нарушением законодательства, – цитирует его "Фонтанка.ру". – Но митрополит и руководство епархии не стали обращаться в суд, а начали молиться». Он выразил надежду, что с момента передачи собора в пользование епархии, «может быть, наступит тот акт примирения, который необходим в связи со столетием событий января-февраля 2017 г.». «Возвращение собора — дань памяти сотен тысяч верующих петербуржцев, замученных в годы красного террора», - добавил он.