Минкультуры не будет участвовать в согласовании передачи Исаакия РПЦ

Исаакиевский собор входит в состав музея «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», который является учреждением культуры города Санкт-Петербурга, заявили «Ведомостям» в пресс-службе Минкультуры. Вопрос о его передаче РПЦ находится в ведении органов власти города. Дополнительных согласований с министерством при этом не требуется, так как «ответственность, лежащая в данном случае на ведомстве, не зависит от того, кто является собственником объекта», объяснили в пресс-службе. «Вне зависимости от того, какое решение будет принято, пользователь в соответствии с законодательством будет нести охранные обязательства по поддержанию объекта в надлежащем состоянии, следить за его сохранностью, в случае необходимости проводить реставрационные работы и т. д.», - говорится в ответе Минкульта.

10 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сказал, что принципиально вопрос решен, Исаакиевский собор будет передан церкви в пользование и будет содержаться за ее счет. «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», - добавил губернатор и заверил, что пускать в здание будут представителей всех без исключения конфессий. Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов сказал «Фонтанке.ру», что «передача собора РПЦ потребует согласования Минкульта, ведь экспонаты являются музейной ценностью».

Согласований с ЮНЕСКО также не потребуется, так как объектом Всемирного наследия считается весь исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним памятники, которые по отдельности как компоненты Всемирного наследия не прописаны, добавляют в министерстве.

Сообщения о том, что после передачи собора РПЦ возможно выделение на него федерального финансирования, в пресс-службе прокомментировали, напомнив, что Минкультуры выделяет средства только на те объекты, которые находятся в собственности Российской Федерации, тогда как Исаакий в 2012 г. был передан в собственность Петербурга. Полтавченко говорил, что церковь будет содержать здание за свой счет. Вопрос о финансировании также комментировала «Интерфаксу» глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она предположила, что на поддержание самого здания в надлежащем состоянии будут выделяться субсидии «в рамках той или иной программы». «Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы. Я с полной уверенностью сказать не могу, но мне думается, что в рамках федеральной целевой программы "Культура России" финансируются памятники федерального значения, находящиеся в любых формах собственности. Например, если это городская собственность, но памятник имеет федеральное значение, можно и за счет федеральных субсидий его финансировать», - сказала она.

«Мы полагаем, что при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически, - продолжают в Минкультуры. - Совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций. В настоящее время в музеях, функционирующих по подобной схеме (например, на территории Соловецкого архипелага или Троице-Сергиевой лавры), существуют специальные условия посещения, создающиеся на уровне соглашений между музеем и епархией. При этом должности директора музея и настоятеля монастыря занимает один человек, единолично сочетая в себе все соответствующие функции». Нынешний директор музея Николай Буров высказал мнение, что после передачи церкви музей прекратит существование, в Патриаршем совете выразили уверенность, что РПЦ продолжит и даже будет развивать музейную деятельность в Исаакиевском соборе.