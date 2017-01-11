Директор Исаакия не верит в будущее музея после передачи собора церкви

В РПЦ обещают не только продолжить, но и развивать музейную деятельность, хотя юридически не все так просто

На передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви может уйти два или три года, предупредил директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров. Он также выразил опасение, что после передачи собора церкви музей прекратит существование. Руководитель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), наоборот, заверил, что «музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться» и что передача храма церкви полностью соответствует законам. Депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский пообещал, что, как только выйдет официальное решение, он его обжалует в суде. Спикер заксобрания Вячеслав Макаров назвал противников передачи Исаакия РПЦ провокаторами и поджигателями.

О том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко близок к решению передать собор РПЦ, еще в конце декабря сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники. 10 декабря вечером Полтавченко сказал ТАСС, что принципиально вопрос решен, Исаакиевский собор будет передан церкви в пользование и будет содержаться за ее счет. «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», - добавил губернатор и заверил, что пускать в здание будут представителей всех без исключения конфессий.

«Передача собора РПЦ потребует согласования Минкульта, ведь экспонаты являются музейной ценностью», - сказал в тот же день «Фонтанке.ру» пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Позиция музея

Буров сказал ТАСС, что для передачи Исаакия церкви нужно не менее 24-36 месяцев, в течение которых нужно будет определить дальнейшую судьбу тысяч предметов из музейного фонда России. Эти сроки он высчитал по опыту передачи РПЦ Сампсониевского собора, которая заняла полтора года. Впрочем, по его словам, «это несравнимые процессы, поскольку в Сампсониевском соборе речь шла о 141 предмете, а в Исаакиевском их несколько тысяч». Это элементы внешнего и внутреннего убранства собора. «Экспонаты - очень сложный вопрос, - объяснил он. - Действующий закон о государственном музейном фонде не определяет этих отношений». Также за переходный период придется определить, как в дальнейшем будет проходить реставрация здания, которая, по словам Бурова, должна проводиться почти постоянно.

«На данный момент реставрационные работы у нас расписаны до 2028 г., и нужно учитывать, что это профессиональные, дорогостоящие работы», - сказал он ТАСС. Предстоит также определить судьбу музейного коллектива, включающего 393 постоянных сотрудника и 58 сезонных экскурсоводов, которых нанимают на туристический сезон.

Музей, работавший в соборе 90 лет, с передачей здания РПЦ прекратит свое существование, считает также Буров. Администрация Исаакия изучит, во сколько государству обойдется его переход в ведение РПЦ, сказал он РБК. По его словам, сейчас собор является важным источником дохода, а после его потери музейный комплекс перестанет быть самоокупаемым. «Мы лихорадочно пытаемся высчитать, как и во что это обойдется городу», — цитирует РБК. Пока, по его мнению, в режиме музея собор будет существовать до конца 2017 г.

«В 2016 г. мы передали церкви два наших объекта - Смольный и Сампсониевский соборы, теперь речь идет об Исаакиевском. Уверен, что вслед за Исаакием дело дойдет до Спаса на Крови. Музей не может сохраняться в таком виде, думаю, его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала», - напомнил Буров ТАСС. Он добавил, что переданные музею в 2016 г. объекты недвижимости в центре Петербурга нуждаются в серьезном ремонте.

Позиция Патриаршего совета по культуре

«Был запрос Санкт-Петербургской митрополии о передаче Исаакиевского собора в бессрочное безвозмездное пользование, как и большинство храмов России. Собор остается в собственности государства», - прокомментировал ситуацию «Интерфаксу» руководитель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). По его словам, обращение и ответ на него полностью соответствуют законам. «Абсолютно точно мы можем сказать, что музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться», - добавил епископ.

«Я думаю, что в год столетия революции очень правильно вернуть на места то, что было перевернуто вверх ногами», - сказал ТАСС председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин. По его мнению, передача Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ позволит усилить его мировое значение как музея и святыни. Петербуржцам нужно объединиться вокруг этой задачи, а не «строить баррикады и вновь пытаться устраивать революцию», сказал он.

Он уверен, что музей не будет ущемлен и «поменяются только акценты местами». «Если сейчас это прежде всего это музей, а потом храм, то будет сначала храм, а уже потом музей. Я думаю, что передача церкви еще более обогатит возможности показа этой святыни, уникального памятника архитектуры, памятника ЮНЕСКО и верующим людям, и неверующим людям, и иностранным туристам», - уверен член совета. «Опираясь на международный опыт, мы сможем поднять значение Исаакиевского собора на еще более высокую планку и представить его нашим соотечественникам независимо от их вероисповедания, отношения к вере максимально качественно, с добрым сердцем», - добавил он.

Калинин подчеркнул, что указания на то, что собор никогда фактически не принадлежал церкви, не говорят о том, что этот объект трактовался государством как отдельный от РПЦ. В ведомство МВД он был передан для помощи церкви, объяснил он.

Также Калинин выразил уверенность, что средств у РПЦ на содержание Исаакиевского собора хватит. «Судя по тому балансу, который сейчас происходит в связи с экскурсионной деятельностью, если эти деньги будут поступать в храм, то, безусловно, должно хватить. Я думаю, что церковь будет здесь прозрачно вести бухгалтерию, никакой черной кассы не будет. Если нам не будет хватать средств и это будет объективно, люди это увидят, я вас уверяю: принесут и помогут, потому что это понимание нашей общей ответственности за эту святыню», - отметил член Патриаршего совета по культуре. Он также уверен, что и «какого-то насильственного действия в отношении экскурсоводов не будет, наоборот». «Я бы, например, попросил самих экскурсоводов подумать, что можно добавить к их тексту экскурсии… А мы, в свою очередь, просто можем им в этом помочь, и тогда экскурсии в храме, в Исаакиевском соборе, станут более объективными, более полноценными», - сказал Калинин.

Комментарий юридической службы патриархии

Руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) указала «Интерфаксу» на «интересную проблему»: останется ли нынешний музей в соборе или церковь там откроет свой, церковный. По ее словам, если здание будет передаваться по закону о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, то музею нужно будет предварительно предоставить равноценное здание. Тогда власти Петербурга будут должны принять решение о включении этого здания в план передачи. «И здесь возникает интересный вопрос: вся музейная деятельность в Исаакии на сегодня сосредоточена на экспонировании самого церковного пространства и архитектурных особенностей. Там, насколько мне известно, нет предметов и экспонатов, не относящихся к храму. Если там что-то демонстрируется, то это иконы, иконостас, архитектурные особенности, и туристы поднимаются на смотровую площадку. Поэтому возникает вопрос: если музей как таковой будет сохранен, то что он будет делать в новом здании, что он будет экспонировать? Как власти Петербурга решат этот вопрос?» - объяснила она. Если РПЦ захочет сохранить государственный музей внутри здания, его передача должна будет оформлена не по упомянутому закону, который основан на обязательном выселении госучреждения из занимаемых площадей. «Если такого выселения не будет, значит, надо продумывать вариант каких-то двойных договоров, соглашений, чтобы и религиозная организация имела объект в безвозмездном пользовании, и музей вступил в какие-то договорные отношения с религиозной организацией», - предупредила она.

«Если же мы будем создавать там церковный музей, то понятно, что государственному музею места там не будет, он должен куда-то выселиться, но возникает вопрос, насколько ему нужны такие же адекватные площади, потому что вся его деятельность в Исаакии заключалась в показе самого Исаакия», - добавила она.

По ее словам, после передачи собора церкви музей будет проверять сохранность икон и иконостаса, которые останутся в госсобственности, и «бить тревогу в том случае, если что-то будет нарушено, если какие-то предметы будут под угрозой разрушения». Правообладателем этих ценностей будет музей.

Говоря о финансировании содержания здания, игумения предположила, что поддерживать его в надлежащем состоянии, скорее всего, РПЦ будет за счет субсидий, выделяемых в рамках той или иной программы. «Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы, - добавила она. - Я с полной уверенностью сказать не могу, но мне думается, что в рамках федеральной целевой программы "Культура России" финансируются памятники федерального значения, находящиеся в любых формах собственности. Например, если это городская собственность, но памятник имеет федеральное значение, можно и за счет федеральных субсидий его финансировать».

Позиция противника передачи Исаакия РПЦ

Депутат Борис Вишневский еще 10 января пообещал обжаловать решение о передаче Исаакия в суде. «Как только будет какое-то решение городских властей, мы будем его опротестовывать. Пока я его не вижу, и более того, пока мне неизвестно, что епархия подавала новую заявку, прошлая была отклонена в 2015 г.», - сказал он ТАСС. По его словам, в 327-м ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» прописано право граждан и юридических лиц обжаловать такие решения властей в суде. «Мы сейчас обсуждаем с юристами нашу позицию, но я вижу большие возможности для обжалования в суде именно в случае Исаакиевского собора, учитывая, что это уникальный памятник архитектуры федерального значения, а также нормы законодательства об охране культурного наследия», - добавил депутат.

«Вместо того чтобы восстанавливать разрушенные храмы, которых по стране тысячи, церковь хочет получить процветающий музей. И заботится она в данном случае не о душе, а об интересах корпорации», - говорил Вишневский накануне в эфире «Фонтанки.Офис». Он отмечал, что собор нельзя вернуть церкви, поскольку он никогда ей не принадлежал: «был построен за счет казны Российской империи, находился в ведении министерства императорского двора» и «всегда был в государственной собственности». Он также указывал, что до революции церковь была частью государства, а «у нынешней РПЦ нет даже юридического права правопреемства, чтобы требовать возвращения собора». По его мнению, достаточно заключения договора, чтобы в музее проводились богослужения, которым дирекция и так не мешает. Комментируя утверждения, что ФЗ-327 требует возвращения церкви церковного имущества, он говорил, что это не так, что в законе прописано только право религиозных организаций потребовать этого возвращения, но решение должны принимать органы власти.

На 14.58 мск 11 января петиция против передачи собора церкви набрала 98 696 голосов.

Позиция сторонника передачи Исаакия РПЦ

«Что касается передачи Исаакиевского собора РПЦ: во-первых, это выполнение федерального закона, а не только пожелание верующих. Во-вторых, он будет открыт для всех конфессий. И третье: хочу сказать, что всяческие призывы не выполнять закон расцениваются как подстрекательство, а те, кто призывают не выполнять закон, это провокаторы и поджигатели», - заявил в среду спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (цитата ТАСС).

Санкт-Петербургская епархия летом 2015 г. попросила передать ей в пользование Исаакиевский собор и получила отказ. В апреле 2016 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил премьер-министру Дмитрию Медведеву запрос о передаче собора РПЦ в соответствии с принятым в 2010 г. федеральным законом № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Аналогичное обращение в 2016 г. было направлено и губернатору, напоминает ТАСС.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции храм не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 г., богослужения в нем возобновились в 1990 г. и сейчас проходят ежедневно. В год Исаакий посещают более 3,5 млн туристов, из которых паломники, по данным музея, составляют около 1%. По словам директора музея, в 2016 г. его посетили почти 3,9 млн россиян и иностранцев.