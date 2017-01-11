Передача Исаакия церкви объединила оппозицию

В Петербурге оппозиция объединилась для борьбы против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, сообщает РБК. Созданная коалиция планирует 13 января провести на ступенях храма митинг. Как рассказал порталу лидер петербургского отделения «Парнаса» и «Открытой России» Андрей Пивоваров, в коалицию вошли «Яблоко», «Справедливая Россия», «Парнас», «Открытая Россия» и Партия роста. «Общая коалиция позволит создать массовый протест наподобие того, который был при монетизации льгот. У нас еще есть время, чтобы отменить решение передать собор РПЦ», – считает он.

Акция 13 января пройдет в формате встречи с депутатами, сказал РБК депутат петербургского заксобрания, яблочник Борис Вишневский. Ранее он говорил, что оспорит решение о передаче Исаакия церкви в суде, как только оно будет официально оформлено. «Группа депутатов от трех фракций — ваш покорный слуга от «Яблока», Максим Резник от Партии роста и Алексей Ковалев от «Справедливой России» — проведет расширенное заседание оргкомитета будущей кампании в защиту Исаакиевского собора прямо на его ступеньках. Там мы примем дальнейшие решения и обсудим их с петербуржцами, которые хотят в этом участвовать», – сказал он. «Интерфаксу» он сказал, что на ступенях собора будет собран расширенный оргкомитет будущей кампании в защиту Исаакия. «Законодательство не запрещает приносить плакаты на встречу с депутатами. Запретов на использование звукоусиливающей аппаратуры тоже нет, но мы вряд ли будем ее использовать», - добавил депутат.

Протестовать против передачи собора РПЦ намерены и «Коммунисты России», передает ТАСС. Как сказал председатель партии Максим Цурайкин, коммунисты проведут акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге. «Мы с уважением относимся к чувствам верующих, но не можем согласиться с опасной тенденцией передачи в распоряжение церкви все большего числа архитектурных памятников, музеев, недвижимого имущества», - сказал он. По мнению лидера партии, передача собора в распоряжение одной из религиозных конфессий ущемит чувства и интересы научно мыслящих граждан, а бюджет города потеряет, по его подсчетам, около 800 млн руб.