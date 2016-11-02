Экспертиза не подтвердила прав РПЦ на здание палат Аверкия Кириллова – РБК

РПЦ не имеет права претендовать на здание палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной, считают аттестованные Министерством культуры эксперты Государственного института искусствознания (ГИИ), сообщает РБК. Они дали экспертное заключение по просьбе Арсения Миронова, директора занимающего здание палат НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. Переписка Миронова и экспертов есть в распоряжении РБК.

В начале октября стало известно, что РПЦ может заявить о претензиях на здание палат на том основании, что они образуют единый архитектурный ансамбль с находящейся рядом церковью Николая Чудотворца. 10 октября глава Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил «РИА Новости», что на тот момент решения о подаче запроса на передачу палат Церкви нет. По его информации, у Никольского прихода «были планы какое-то время назад получить это в пользование». 11 октября руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сказала ТАСС, что готовятся необходимые документы, которые будут направлены в Росимущество, и что оснований получить здание в безвозмездное пользование у Церкви достаточно. В частности, в РПЦ ссылаются на федеральный закон о церковной реституции. 17 октября она же сказала «РИА Новости», что вопрос о передаче в собственность РПЦ здания на Берсеневской набережной является инициативой местной религиозной общины и этот вопрос не получил одобрения патриарха Кирилла. 5 октября «Газета.ру» сообщила, что община и игумен храма Николая Чудотворца Кирилл (Сахаров) получили предложение заявить претензии на здание палат от имущественного управления РПЦ, впрочем, помощница игумена сказала, что община еще два года назад просила передать ей палаты под старообрядческий центр.

Сейчас здание палат Аверкия Кириллова занимает Институт культурного наследия. В письме его директора в ГИИ подчеркивается, что с ХVIII века палаты не имели прямого отношения к Никольскому храму и что богослужения в палатах никогда не совершались. «Если притязания РПЦ на здание палат Аверкия Кириллова как на «часть цельного церковного ансамбля» не будут опровергнуты и оно утратит нынешнего пользователя (Институт наследия), от этого сильно пострадает престиж науки и культуры в светском российском государстве», — цитирует РБК письмо Миронова.

В ответном письме директора ГИИ Натальи Сиповской содержится заключение ведущего научного сотрудника ГИИ Елены Щеболевой, кандидата искусствоведения, специалиста по государственной историко-культурной экспертизе, аттестованного в Минкультуры. Щеболева подтверждает, что палаты не были построены для религиозной деятельности и что церковный и усадебный участки развивались самостоятельно и не связаны общей историей. Эксперт ссылается на архивный и биографический материал. По ее оценке, нет оснований связать историю палат и соседнего храма и РПЦ не может претендовать на здание, опираясь на закон о церковной реституции.

В РПЦ не ответили на запрос РБК о комментарии по ситуации с палатами. Министерство культуры официально ответило, что передачей имущества религиозного назначения занимается Росимущество. Для уточнения религиозного назначения объектов, на которые претендует Церковь, министерство опирается на архивные данные. Учреждению культуры должно быть предоставлено равноценное здание, если у него изымают недвижимость по запросу религиозной организации. «Минкультуры России сможет сформировать официальную позицию по вопросу передачи РПЦ палат Аверкия Кириллова при поступлении соответствующего запроса Росимущества и пакета документов, обосновывающих заявление РПЦ», — цитирует РБК. Источник РБК в министерстве сказал, что действия по разработке аргументации против передачи РПЦ здания Института культурного наследия согласованы с замминистра культуры Владимиром Аристарховым, который курирует данный институт.