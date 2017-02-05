Основной акционер «Фармстандарта» оказался инвестором проекта в «Артквартале»

Основной акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин вложится в строительство жилого комплекса в Большом Николоворобинском переулке, рассказали три брокера, работавших с проектом, и бывший сотрудник бизнесмена. Летом 2016 г. владелец State Development Андрей Гринев рассказывал «Ведомостям», что его компания приступила к возведению в Большом Николоворобинском переулке первого девелоперского проекта в культурно-творческом кластере «Артквартал». Речь шла о жилом комплексе «Луна» на 30 000 кв. м. Объект, по его словам, будет построен как на средства самой State Development, так и частного инвестора; но имя его Гринев тогда не раскрыл. Инвестор этого проекта, получившего новое название NV/9 ArtKvartal, – Харитонин, подтверждают двое знакомых Гринева.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров