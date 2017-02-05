Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Виктор Харитонин построит жилье

Основной акционер «Фармстандарта» оказался инвестором проекта в «Артквартале»

Вместе со State Development строит жилье рядом с рекой Яузой
Творческая площадка «Арма» – часть кластера «Артквартал»
Творческая площадка «Арма» – часть кластера «Артквартал»
Евгений Разумный / Ведомости

Основной акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин вложится в строительство жилого комплекса в Большом Николоворобинском переулке, рассказали три брокера, работавших с проектом, и бывший сотрудник бизнесмена. Летом 2016 г. владелец State Development Андрей Гринев рассказывал «Ведомостям», что его компания приступила к возведению в Большом Николоворобинском переулке первого девелоперского проекта в культурно-творческом кластере «Артквартал». Речь шла о жилом комплексе «Луна» на 30 000 кв. м. Объект, по его словам, будет построен как на средства самой State Development, так и частного инвестора; но имя его Гринев тогда не раскрыл. Инвестор этого проекта, получившего новое название NV/9 ArtKvartal, – Харитонин, подтверждают двое знакомых Гринева.

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