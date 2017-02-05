Основной акционер «Фармстандарта» оказался инвестором проекта в «Артквартале»

Творческая площадка «Арма» – часть кластера «Артквартал»
Евгений Разумный / Ведомости
Основной акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин вложится в строительство жилого комплекса в Большом Николоворобинском переулке, рассказали три брокера, работавших с проектом, и бывший сотрудник бизнесмена. Летом 2016 г. владелец State Development Андрей Гринев рассказывал «Ведомостям», что его компания приступила к возведению в Большом Николоворобинском переулке первого девелоперского проекта в культурно-творческом кластере «Артквартал». Речь шла о жилом комплексе «Луна» на 30 000 кв. м. Объект, по его словам, будет построен как на средства самой State Development, так и частного инвестора; но имя его Гринев тогда не раскрыл. Инвестор этого проекта, получившего новое название NV/9 ArtKvartal, – Харитонин, подтверждают двое знакомых Гринева.