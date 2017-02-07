Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Новый владелец «Города» в долгах

Артем Маневич, который взялся достроить объекты ГК «Город», может быть признан банкротом

Иск Сбербанка связан с его энергетическими компаниями
Работы на объектах «Города» идут вяло, считают дольщики
Работы на объектах «Города» идут вяло, считают дольщики
Евгений Егоров / Ведомости

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве Артема Маневича, следует из картотеки суда. Дата рассмотрения пока не назначена. «Иск о банкротстве Маневича связан с его личными обязательствами перед банком», – сообщили в пресс-службе Сбербанка. Иск о банкротстве связан с долгами компаний «Высокие энергостроительные технологии» (ВЭСТ, проектирует и строит энергетические объекты) и «ВЭСТ-капитал», по займам которых лично поручился Маневич, уточнил источник, знакомый с претензией банка. По его словам, речь идет о сумме свыше 500 млн руб.

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