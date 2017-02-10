ФАС аннулировала конкурс на строительство жилого квартала для судей

ФАС аннулировала конкурс на строительство жилого комплекса для судей в Петербурге за 6,2 млрд руб., сообщил представитель антимонопольной службы. Накануне антимонопольная служба рассмотрела жалобу участника конкурса - ООО «Проектное строительное бюро «Жилстрой» (40% компании у жены Владимира Когана, главного акционера и санатора банка «Уралсиб») - и нашла нарушение закона о госзакупках, уточняет он.

Заказчик строительства ФГУП «Строительное объединение» управделами президента (УПД) некорректно установил порядок оценки заявок и допуски саморегулируемых организаций как требование к составу заявки, а также не разместил проектно-сметную документацию, установила служба. Заказчик должен будет объявить конкурс заново, говорит представитель ФАС.

В конце январе победителем конкурса на строительство жилого комплекс была признана структура ГК «Ташир» Самвела Карапетяна – калужская «Каскад-энерго». На тендере в форме запроса предложений компания снизила начальную цену контракта на 400 млн руб. - до за 5,8 млрд руб. Всего в конкурсе участвовали семь компаний. Согласно условиям контракта, подрядчик должен к 30 сентября 2019 г. построить четыре жилых корпуса на 77 600 кв. м в составе квартала между проспектом Добролюбова и наб. Малой Невы. Для судей и сотрудников аппарата Верховного суда предусмотрено 435 квартир площадью от 34 до 110 кв. м, для сотрудников судебного департамента – 165 квартир площадью от 34 до 105 кв. м.

В январе ФАС также отменила итоги основного конкурса на строительство судебного квартала для Верховного суда (ВС) и судебного департамента стоимостью 28,9 млрд руб. после жалобы «Жилстроя»: сама жалоба была признана необоснованной, но при ее рассмотрении антимонопольная служба выявила те же нарушения, как и в случае с конкурсом на строительство жилого комплекса. В начале января конкурс выиграло ООО «УК «Кредо». Заново тендер пока не был объявлен.