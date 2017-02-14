Администрация Ленобласти готова отказаться от многоэтажного строительства

Власти Ленинградской области больше не собираются наращивать объемы строительства на территории региона, сообщил во вторник на съезде строителей губернатор региона Александр Дрозденко. В прошлом году в Ленинградской области введено 2,2 млн кв. м жилья, это на 7% меньше, чем в 2015 г., но установленный Минрегионом план все равно перевыполнен на 17%. «Мы считаем, что такие объемы оптимальны, и поставили себе задачу ежегодно строить примерно столько же, плюс-минус 10%», - сказал Дрозденко. Эти объемы, по его мнению, позволяют развивать экономику, но не создают излишней нагрузки на бюджет. Расходы на содержание социальных объектов в последние годы серьезно выросли, напомнил губернатор.

Задача ближайших лет, по словам Дрозденко, уходить от многоэтажной застройки в пользу малоэтажного жилья и коттеджей. «Зона интенсивного жилого строительства должна потихоньку сворачиваться в сторону малоэтажного жилья», - сказал губернатор. Кроме того, по его словам, территории, покрытые лесом, а также военные земли не будут передаваться под жилое строительство, их можно будет использовать только как рекреационные пространства или (в некоторых случаях) для строительства необходимых объектов инфраструктуры. Должен соблюдаться баланс развития территорий, считает губернатор.

Закон обратной силы не имеет, для большей части территории Ленобласти уже утверждены документы градостроительного планирования, речь идет о территориях, на которых можно построить 25 млн кв. м. жилья, уточнил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. Но новые территории будут включаться в зону жилого строительства только для малоэтажной и коттеджной застройки, добавил он.

Председатель совета директоров ЛСР и почетный президент Союза строительных объединений и организаций Александр Вахмистров сказал, что строители поддерживают политику областных властей, так как она им понятна, понятны правила игры.

Несколько застройщиков на съезде пожаловались губернатору, что власти медлят с выкупом уже введенных детских садов. Дрозденко распорядился направлять заложенные в бюджете средства на выкуп социальных объектов в той очередности, в которой они сдаются, особенно если детские сады заполнены. А если социальные объекты не используются, то резона спешить с выкупом нет, считает губернатор.

Власти региона с 2013 г. направляют на выкуп новых детских садов и школ до 70% налоговых отчислений застройщиков, тем самым компенсируя им затраты. Недавно эта программа вызвала вопросы налоговых органов. Мария Черная, генеральный директор «Бонава СПб» (дочка скандинавской компании «Бонава», прежнее название NCC), на съезде рассказала, что на прошлой неделе ее вызвали на допрос в налоговую инспекцию Всеволожского района для дачи показаний «в связи с незаконной деятельностью по строительству соцобъектов». Налоговики увидели нарушение в том, что девелопер построил детский сад за 400 млн руб., а передает его администрации за 230 млн руб., то есть действует себе в убыток с целью дальнейшего получения налоговых выгод. Черная попросила губернатора проработать законодательные механизмы, которые избавили бы застройщиков от допросов налоговиков. Представители администрации области утверждают, что это первый случай, когда застройщик столкнулся с такой ситуацией. Другие застройщики могут включить расходы на строительство соцобъектов в затраты, предполагает источник в областном правительстве.