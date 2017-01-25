Россияне стали меньше строить

По предварительным данным от регионов, в прошлом году в России введено 79,8 млн кв. м жилья, сообщил «Ведомостям» представитель Минстроя. Это на 6,5% меньше, чем в рекордном за весь постсоветский период 2015 году. Впрочем, окончательный результат может скорректироваться до 81 млн кв. м – подсчет по ряду регионов пока продолжается, уточняет представитель Минстроя. Почти треть вводимого жилья приходится на Центральный федеральный округ (см. инфографику).

«Основное снижение произошло за счет индивидуального жилищного строительства, ввод многоквартирного жилья третий год подряд показывает рекордные цифры», – комментирует министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Снижение приходится на сектор индивидуального домостроения, говорится и в отчете аналитического центра при правительстве. Если в 2010–2014 гг. на долю индивидуальных домов, построенных населением, стабильно приходилось 43–44% общей площади вводимого жилья в России, то в 2016 г. – 39,5% (48,2 млн кв. м). Для сравнения: в 2015 г. многоквартирных домов было введено 50,15 млн кв. м, а индивидуальных – 35,2 млн кв. м. Таким образом, индивидуальное строительство в прошлом году упало на 10,2%, а индустриальное домостроение – на 3,9%.

Еще одна причина спада – уменьшение размера индивидуальных домов. Средняя площадь нового дома снизилась за 2015 г. на 4% – со 136 до 130 кв. м (данные Росстата, более свежих нет).

Опасения по поводу резкого падения не оправдались – оно незначительное, ничего страшного не произошло, комментирует президент компании «Баркли» Леонид Казинец, руководящий рабочей группой АСИ по улучшению инвестклимата в строительстве. Несмотря на кризис, объемы строительства не упали, как можно было ожидать, соглашается руководитель irn.ru Олег Репченко. «У людей нет денег, поэтому снижается индивидуальное строительство, а застройщики по-прежнему строят много – несмотря на все сложности, это выгодно», – объясняет он. Это логично: население быстрее реагирует на изменения конъюнктуры рынка, считает гендиректор РАСК Николай Алексеенко.

Стабильность ввода многоквартирных домов Репченко связывает с господдержкой отрасли: «Большинство строителей расценили это как политический вектор – стройте, мы вас поддержим». «В кризис государство начало субсидировать ипотеку под покупку новостроек. Это здорово вытянуло отрасль. Кроме того, рынок стал профессиональнее, исчезают компании одного проекта. Сокращаются административные барьеры – например, сроки получения разрешительной документации сократились вдвое», – перечисляет Казинец.

Потребность россиян в улучшении жилищных условий сохраняется, проблема в платежеспособном спросе, считает Репченко. Согласно опросу ВЦИОМа, общий спрос на жилье в пятилетней перспективе составляет 300 млн кв. м.

В Москве ввод упал сильнее – на 14%, напоминает Репченко. В столице традиционно высокие цены на жилье, но в регионах они ближе к народу, поэтому застройщики и продолжают работать, как прежде, объясняет он.

Строить намного меньше не будут, но конкуренция ужесточится, прогнозирует Репченко. Из-за этого, по его мнению, цены постепенно «сползут вниз» – на 5–10%. Алексеенко также считает, что ввод останется на уровне, близком к 2016 г., но застройщикам придется повышать качество жилья, предлагать проекты с интересной и развитой инфраструктурой.

Казинец напоминает про названный президентом Владимиром Путиным ориентир ввода в 100 млн кв. м: «Это реально, но необходимо продолжать субсидировать ипотеку (госпрограмма завершится 1 марта 2017 г. – «Ведомости»), чтобы ставка снизилась до уровня 9,5%. Это вовлекает в экономику сумму, в 10 раз превышающую размер субсидии».

В этом году для сохранения и увеличения темпов жилищного строительства Минстрой поддержит строительство крупных жилых микрорайонов в 33 регионах, говорит Мень. По его словам, финансовую поддержку в этом году получат 66 проектов жилых микрорайонов в рамках проекта «Ипотека и арендное жилье», который ведомство реализует совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Например, микрорайон «Восточно-Кругликовский» в Краснодаре (600 000 кв. м), «Салават Купере» в Татарстане (314 000 кв. м) и др.

«Всего до 2020 г. будет выделяться по 20 млрд руб. на обеспечение инфраструктурой участков, где будут реализовываться проекты комплексного жилого строительства. Кроме того, будут прямые субсидии – на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру», – говорит Мень.

Эта поддержка может дать до 10–15% от общего ввода в 2017 г., считает Алексеенко.

В подготовке статьи участвовала Анна Щербакова