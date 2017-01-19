ГК «Интеко» на треть увеличила объем строек в Москве и регионах

ГК «Интеко» в 2016 г. ввела в эксплуатацию 378 900 кв. м недвижимости во всех регионах своего присутствия, говорится в сообщении компании. Это на 32% больше, чем в 2015 г. (257 000 кв. м).

В отличие от 2015 г., когда не вводила в Московском регионе ни жилых домов, ни комплексов с апартаментами, в минувшем году компания активно строила и вводила жилье в столице. Так, если на столичный регион в 2015 г. пришлось всего 76 500 кв. м введенной недвижимости, то в 2016 г. этот показатель составил более половины введенных компанией площадей (196 600 кв. м). Крупнейшими объектами «Интеко» в Москве стали комплекс с апартаментами «Лайнер-Восток» на Ходынском поле (136 700 кв. м), квартал клубных особняков Balchug Residence в Замоскворечье (31 000 кв. м) и Университетская гимназия МГУ для одаренных детей в Раменках (28 900 кв. м). При этом гимназия стала последним объектом, построенным в рамках инвестконтракта, заключенного в 2002 г. между ГК «Интеко» и МГУ, по развитию новой территории Университета. Часть апартаментов (295 штук) в «Лайнер-Восток» уже куплено Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в рамках соглашения по созданию в России рынка арендного жилья.

По данным компании Savills Russia, в 2016 г. доля ГК «Интеко» в продажах квартир в новостройках элитного сегмента составила 30%, что на 9% меньше, чем годом ранее. В «Интеко» поясняют снижение доли вызвано общим сокращением объема сделок, а также увеличением объема предложения.

В 2017 г. группа планирует ввод комплекса с апартаментами «Лайнер-Запад» (146 500 кв. м), комплекса апарт-резиденций Balchug Viewpoint (30 000 кв. м), а также вторую очередь комплекса клубных особняков «Садовые Кварталы» в Хамовниках (общая площадь 365 000 кв. м).

В регионах входящая в «Интеко» ГК «Патриот» в прошлом году ввела 182 300 кв. м жилья. В частности, в жилом районе «Левенцовский» Ростова-на-Дону было завершено строительство ЖК «Английский квартал» (84 300 кв. м) и начато строительство ЖК «Французский квартал» (в 2016 году введено 28 100 кв. м). В Санкт-Петербурге было завершено строительство двух последних корпусов ЖК «Паркола» (39 700 кв. м) и ЖК «Пушгород» (30 100 кв. м). В 2015 г. «Патриот» ввел 180 500 кв. м недвижимости.