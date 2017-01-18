Жилья на стадии котлована в Москве стало меньше

В Москве в прошлом году снизилось число новостроек в продаже на уровне котлована. По подсчетам аналитиков «Метриум Групп» по итогам года доля квартир в новостройках массового сегмента Москвы на уровне котлована уменьшилась с 48,4% до 31,7% от общего объема первичного предложения. При этом выросло предложение жилья, в котором ведется монтаж этажей и отделочные работы. Так, если в начале года доля квартир в продаже на стадии монтажа составляла 23,2% то к концу года этот показатель вырос до 36,3%. В жилых комплексах, где ведутся отделочные работы, доля предлагаетмых квартир выросла с 10,8% в декабре 2015 г. до 16,9% в декабре 2016 г.

Таким образом, по согласно данным «Метриум Групп» наибольшая доля квартир массового сегмента сегодня представлена в новостройках более высокой стадии строительной готовности, чем год назад. Однако аналитики компании объясняют такую динамику отнюдь не увеличением спроса на жилье на ранней стадии строительства, которое традиционно на порядок дешевле квартир на финальной стадии готовности. Причина роста предложения готовых квартир - в снижении активности самих застройщиков массового жилья, считет директор департамента консалтинга и управления проектами «Метриум Групп» Анна Соколова.

«После рекордного количества проектов, выведенных на рынок в 2015 г., девелоперская активность в массовом сегменте постепенно корректируется в сторону понижения. Если в 2015 году началось строительство 19 ЖК эконом- и комфорт-класса, то в 2016 г. на рынок вышло 14 проектов в массовом сегменте. Иными словами, если бы активность застройщиков сохранилась на уровне двух предыдущих лет, то доля новостроек на уровне котлована, как минимум, не снизилась бы», – комментирует Соколова.

О торможении активности застройщиков жилья в прошлом году свидетельствуют и данные по вводу в столице. Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказывал «Ведомостям», что в 2016 г. в Москве было сдано в эксплуатацию 3,34 млн кв. м жилья, что почти на 14% меньше, чем годом ранее, когда ввели 3,87 млн кв. м.

Рост предложения в готовых новостройках отмечают и другие участники рынка. «Такая тенденция есть. За год в Москве по объему площадей рост составил 15%, а по количеству квартир - 12%», - говорит председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

То, что предложение новостроек на стадии котлована сокращается отнюдь не из-за роста спроса со стороны покупателей, желающих сэкономить, говорит и руководитель отдела маркетинга ФСК «Лидер» Ксения Цаплина. «На фоне непрерывного выхода новых проектов скорость поглощения рынком объемов текущего предложения снижается. Ожидаем, что в 2017-2018 г. жта тенденция станет главным лейтмотивом рынка недвижимости. Поскольку вывод объемов в масштабах более 3 млн "квадратов" с учетом среднего поглощения не более в 1,5 млн "квадратов", явно приведет к концу следующего года к дальнейшему накоплению объемов на экспозиции», - говорит Цаплина.

Наибольший рост числа готовых новостроек в прошлом году наблюдался в премиум -классе, говорит директор по маркетингу компании MR-Group Евгения Старкова. По ее оценкам, предложение готового жилья премиум-класса в Москве выросло на 10%. «Сейчас уже более половины новостроек находятся на стадии отделочных работ», - говорит Старкова. Покупатели, особенно дорого жилья, сейчас никуда не торопятся, они готовы ждать пока дом будет возведен. «В прошлом году мы отметили рост числа предложений элитного жилья с отделкой. Пока этот рост составил 7,8%, но тенденция набирает силу», - говорит генеральный директор компании Welhome Анастасия Могилатова.

«Дестабилизация экономической обстановки привела к перераспределению сделок в зависимости от стадии строительной готовности, – подводит итоги Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». – Покупатель стал куда более требовательным. Прежде чем сделать окончательный выбор, клиенты еще раз хотят убедиться в том, что застройщик не просто обещает, но и делает. Даже инвесторы, которые традиционно входят в проект в первые дни и недели продаж, берут паузу и ждут, когда дом «вырастет» хотя бы до уровня 1-2 этажа». По ее словам, роль в перераспределении покупательской активности сыграло и ужесточение требований к аккредитации ведущими банками страны, которые в большинстве случаев готовы предоставлять ипотеку при готовности объекта как минимум в 20%. Тогда как еще в 2013-2014 гг. положительное решение получали жилые комплексы на этапе котлована.