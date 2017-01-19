На земле Батуриной «Дон-строй» построит 1 млн кв. м

Как выяснили «Ведомости», градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) в декабре 2016 г. одобрила проект планировки территории в 160 га, ограниченной ул. Лобачевского, киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом и рекой Раменкой. Здесь планируется построить около 1,3 млн кв. м недвижимости, говорит сотрудник мэрии. Основная часть застройки придется на участок в 58 га, который раньше принадлежал Елене Батуриной и стал предметом уголовных разбирательств с Банком Москвы, знает человек, близкий к этому банку, на этом участке планируется возвести 1,15 млн кв. м. Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщал, что инвестором этого участка выступит ЗАО «Дон-строй инвест».

Эти 58 га на пересечении Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского были оформлены на ООО «ТД «Раменская» (принадлежало Батуриной), она планировала там малоэтажную застройку с большими рекреационными зонами – примерно на 600 000 кв. м. Но потом планы изменились. В 2009 г. ее компания «Интеко» досрочно погасила кредиты на 27 млрд руб., для чего Батурина продала голубые фишки и землю на юго-западе Москвы примерно за 13 млрд руб. Покупателем земли выступило ЗАО «Премьер эстейт», принадлежащее бывшим топ-менеджерам Банка Москвы. Кредит на покупку земли в 12,6 млрд руб. выдал Банк Москвы, получив в залог землю.

В 2010 г. председатель ЛДПР Владимир Жириновский направил запрос в московское ГУВД – он предположил нецелевое использование средств правительством Москвы: перед выдачей кредита банк провел допэмиссию на 15 млрд руб., которую выкупила мэрия. Это совпало с отставкой мужа Батуриной Юрия Лужкова с должности московского мэра. После обращения Жириновского было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Банка Москвы по факту хищения средств (см. врез на стр. 18). Стороны обвинения отрицали и уверяли, что сделка рыночная. Позже обвинение в хищении предъявили президенту банка Андрею Бородину и его первому заму Дмитрию Акулинину, что фактически вынудило Бородина продать долю в банке и уехать из России.

В «Премьер эстейт» и ТД «Раменская» были начаты процедуры банкротства.

В 2012 г. Банк Москвы провел аукцион прав требований к «Премьер эстейт», стартовая цена была 14,6 млрд руб., но покупателя не нашлось. Два года спустя в ходе конкурсного производства кредиторы ЗАО «Премьер эстейт» (главный – Банк Москвы) пытались продать ТД «Раменская» – сначала за 6,2 млрд руб., потом за 5,67 млрд, но желающих снова не было. Земля осталась у Банка Москвы, ею занялся «Дон-строй инвест».

Суды не закончены В ноябре Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего гендиректора компании «Премьер эстейт» Светлану Тимонину, получившую пятилетний срок за пособничество бывшим топ-менеджерам Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину в растрате более 12 млрд руб. В ВТБ, к которому был присоединен Банк Москвы, заявляли, что собираются обжаловать это решение.

Город одобрил строительство жилого комплекса с высотными зданиями на 930 300 кв. м, общественно-деловую застройку на 200 750 кв.м и коммунальную – на 24 550 кв.м, говорит сотрудник мэрии, инвестора обяжут построить две школы на 2750 мест и несколько детских садов всего на 1200 мест, вдоль реки Раменки на 35 га должна появиться рекреационная зона общего пользования. По данным Москомстройинвеста, здесь могут проживать 17 000 людей и будет около 5000 новых рабочих мест.

Москомархитектуре поручено до 2 февраля направить материалы проекта планировки в префектуру Западного административного округа Москвы для проведения публичных слушаний. Если результат публичных слушаний будет отрицательным, спустя два месяца проект будет вынесен на повторное рассмотрение ГЗК.

У этого проекта отличное место, можно, сказать, последний большой участок в Москве с таким расположением, комментирует партнер «Строй-груп» Андрей Закревский: сейчас проект стоил бы гораздо дороже, чем продавала Батурина, теоретически его можно продать примерно по $500 за метр жилья, это около 27,5 млрд руб., почти вдвое дороже. Таких больших проектов в продаже не появляется, отмечает Закревский.

Проект имеет отличную локацию – на востребованном и развитом западном направлении, в зоне Мичуринского проспекта, вблизи парковых зон, соглашается начальница отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева: «Площадок такого размера и такого качества, не требующих дополнительных вложений в очистку территории, в этой зоне фактически нет. А отличное соотношение жилых площадей к нежилым в одобренной застройке позитивно отразится на доходности проекта». Инвестиции, по оценкам Никуличевой, могут составить 63-70 млрд руб. Замдиректора отдела стратегического консалтинга CBRE Марина Гордеева оценивает инвестиции в 70-80 млрд руб. в зависимости от концепции, класса, позиционирования проекта. Никуличева уверена, что здесь логичен бы бы проект бизнес-класса. Продажная стоимость метра будет не меньше, уверен Закревский. Такие проекты, как правило, реализуются поэтапно, и срок реализации составляет не менее 10 лет, считает Гордеева.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают улучшающуюся транспортную доступность района. Власти активно над этим работают. Сейчас возводятся новые станции метро: «Мичуринский проспект», «Раменки», «Ломоносовский проспект», проектируется Южный дублёр Кутузовского проспекта, предусматривается открытие новых маршрутов городского наземного транспорта, говорится на сайте Москомстройинвеста. С учетом срока реализации проекта, увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру будет проходить поэтапно, заключает Гордеева.