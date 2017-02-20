Вьетнамский инвестор намерен построить отель в Петербурге по концессии

Принадлежащее вьетнамским инвесторам ООО «Центр АТР-Сайгон» готово вложить 670 млн руб. в реализацию гостиничного проекта на Среднем проспекте, 40, сообщила глава петербургского комитета по инвестициям Ирина Бабюк. По ее словам, там должен появиться отель класса «три звезды», компания сама вышла с концессионной инициативой. Срок концессионного соглашения составит 43 года, проект реконструкции может быть подготовлен в течение 27 месяцев, рассчитывает Бабюк.

Гендиректор ООО «Центр АТР-Сайгон» Ле Ву Динь подтвердил «Ведомостям», что компания собирается реализовать гостиничный проект на Среднем проспекте, 40. По его словам, на строительство потребуется три-пять лет, планируется сотрудничество с вьетнамским гостиничным оператором Eden.

Совладельцы «Центра АТР-Сайгон» связаны с инвесторами, которые занимаются разными бизнесами в Петербурге, среди них сеть вьетнамских ресторанов быстрого питания, центр вьетнамской медицины Lotus-V, а также торговля медицинскими препаратами и БАДами, говорит Ле Ву Динь. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Центр АТР-Сайгон» принадлежит трем физлицам, а Ле Ву Динь также возглавляет компанию «XXI век» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), которая принадлежит Владиславу Барышникову, члену правления ПАО «Газпром нефть»

Проект может стать первым опытом использования механизма концессии для реализации гостиничных проектов. Ранее власти Петербурга объявили о планах передавать без торгов инвесторам здания для реализации проектов отелей среднего класса. В списке адресов кроме Среднего пр., 40, также объекты на набережной Мойки, 26 (лит. А, Б, Г), на Большом Казачьем переулке, 10, Вознесенском проспекте, 36, лит. А.

По словам Бабюк, остальные адреса тоже интересны инвесторам. В числе желающих реализовать там свои проекты не одна компания, а несколько, добавила она, не уточнив потенциальных инвесторов. По планам администрации здания должны оставаться в городской собственности и после проведения реконструкции, а в концессионных соглашениях будет прописана обязанность инвестора сохранить функциональное назначение объектов.