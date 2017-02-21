Американский Hines может купить последний объект Stockmann в России

Американский инвестфонд Hines подал заявку на приобретение торгово-развлекательного центра (ТРК) «Невский центр», расположенного на Невском проспекте (рядом с площадью Восстания и Московским вокзалом) в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками переговоров. Информацию подтвердил человек, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. Представители Hines и Stockmann Group (владеет «Невским центром») от комментариев по существу отказались. Станислав Бибик, партнер Colliers International (консультант по продаже комплекса), называет «Невский центр» высококачественным объектом, генерирующим стабильный денежный поток. Поэтому им интересуется ряд иностранных и российских инвесторов, заметил он без упоминания конкретных компаний.

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