«Синдика» Арсена Канокова может продать часть своих гостиниц

У сенатора и экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова много активов в гостиничном секторе
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Холдинг «Синдика» может продать часть гостиничного портфеля, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с ним. По их словам, некоторыми из объектов интересуется АФК «Система». Эту информацию подтвердили два источника, близких к разным сторонам переговоров. «К нам действительно поступило предложение о покупке отелей «Синдики», но на данный момент никаких решений по ним не принято», – утверждает человек, близкий к АФК «Система». На эти гостиницы есть и другие претенденты, отметил он. Представители АФК «Система» и «Синдики» от комментариев отказались.