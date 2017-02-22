Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Арсен Каноков освобождает номера

«Синдика» Арсена Канокова может продать часть своих гостиниц

Отелями интересуется АФК «Система»
У сенатора и экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова много активов в гостиничном секторе
У сенатора и экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова много активов в гостиничном секторе
Зураб Джавахадзе / ТАСС

Холдинг «Синдика» может продать часть гостиничного портфеля, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с ним. По их словам, некоторыми из объектов интересуется АФК «Система». Эту информацию подтвердили два источника, близких к разным сторонам переговоров. «К нам действительно поступило предложение о покупке отелей «Синдики», но на данный момент никаких решений по ним не принято», – утверждает человек, близкий к АФК «Система». На эти гостиницы есть и другие претенденты, отметил он. Представители АФК «Система» и «Синдики» от комментариев отказались.

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