Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Офисы выходят из кризиса

В Москве пустует уже менее 20% площадей в премиальных офисах

Это самый низкий показатель за последние три года
Число вакантных площадей в офисах класса А снизилось в том числе из-за низкого ввода новых объектов
Число вакантных площадей в офисах класса А снизилось в том числе из-за низкого ввода новых объектов
Евгений Разумный / Ведомости

Доля вакантных площадей в офисной недвижимости класса А на конец 2016 г. достигла 18,1%, что является самым низким показателем с 2013 г., следует из отчета консалтинговой компании JLL. Ее представитель напоминает: на конец 2014 г. в премиальных объектах пустовало свыше 28% площадей. Схожие цифры и у других консультантов. По данным Colliers International, с 2014 г. доля свободных площадей сократилась с 26,1 до 18,4%; Константин Лосюков из Knight Frank говорит соответственно о 29,8 и 20,7%. Даже в 2015 г. свободными оставались 26% площадей, тогда как на конец 2016 г. этот показатель достиг 18,6%, напоминает директор отдела исследований рынка CBRE Олеся Дзюба.

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