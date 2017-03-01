В Москве пустует уже менее 20% площадей в премиальных офисах

Доля вакантных площадей в офисной недвижимости класса А на конец 2016 г. достигла 18,1%, что является самым низким показателем с 2013 г., следует из отчета консалтинговой компании JLL. Ее представитель напоминает: на конец 2014 г. в премиальных объектах пустовало свыше 28% площадей. Схожие цифры и у других консультантов. По данным Colliers International, с 2014 г. доля свободных площадей сократилась с 26,1 до 18,4%; Константин Лосюков из Knight Frank говорит соответственно о 29,8 и 20,7%. Даже в 2015 г. свободными оставались 26% площадей, тогда как на конец 2016 г. этот показатель достиг 18,6%, напоминает директор отдела исследований рынка CBRE Олеся Дзюба.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров