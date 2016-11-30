Ввод офисов в Москве вырос более чем в 5 раз в III квартале – Хуснуллин

Несмотря на низкий спрос девелоперы продолжают наращивать объемы ввода офисных площадей в Москве. По итогам III квартала на офисный рынок столицы было выведено 171 900 кв. м площадей, пригодных под аренду, что в 5,5 раза выше показателя предыдущего квартала, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

По его словам, наибольшая доля вводимых площадей находится в сегменте класса В+ (порядка 63%).

«В классе же А за счет существенного снижения арендных ставок и сокращения объемов ввода удалось добиться снижения уровня вакансий на 2,5 п. п. по сравнению с началом 2016 г. Кроме того, снижением ставок в низкоклассном сегменте удалось приостановить рост уровня вакансий», — сказал руководитель стройкомплекса.

Он подчеркнул, что большие надежды столичные власти возлагают на интерес инвесторов к освоению площадок, примыкающих к Московскому центральному кольцу (МЦК).

«Капитализация коммерческой недвижимости, которая будет строиться в промзонах вдоль МЦК, будет высокой, она будет пользоваться спросом, что выгодно девелоперам. По сути, транспортно-пересадочные узлы на станциях МЦК поспособствуют формированию так называемого нового торгового пояса столицы», — сказал Хуснуллин.