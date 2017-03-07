Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Якунин продает отель

Фонд VIYM Андрея Якунина ищет покупателя на отель Four Seasons в Петербурге

Продавец оценил объект в $400 млн
Цена в $400 млн завышена по сравнению со среднерыночной, но этот объект может продаваться как трофейный, цена такой недвижимости обычно выше, говорит Андрей Косарев
Цена в $400 млн завышена по сравнению со среднерыночной, но этот объект может продаваться как трофейный, цена такой недвижимости обычно выше, говорит Андрей Косарев
Е. Егоров / Ведомости

Фонд Venture Investment and Yield Management (VIYM), управляющим партнером и основателем которого выступает Андрей Якунин, ищет покупателя на 5-звездочный отель Four Seasons в Петербурге. VIYM ведет переговоры о продаже отеля с двумя потенциальными инвесторами, цена, по оптимистическим оценкам, может составить $400 млн, рассказал Якунин, но не назвал эти компании. «Людей, которые готовы купить гостиницу за $400 млн, в мире немного», – добавил он (цитата по «РИА Новости»). Представитель пресс-службы VIYM подтвердил планы продажи отеля.

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