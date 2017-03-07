Фонд VIYM Андрея Якунина ищет покупателя на отель Four Seasons в Петербурге

Цена в $400 млн завышена по сравнению со среднерыночной, но этот объект может продаваться как трофейный, цена такой недвижимости обычно выше, говорит Андрей Косарев

Фонд Venture Investment and Yield Management (VIYM), управляющим партнером и основателем которого выступает Андрей Якунин, ищет покупателя на 5-звездочный отель Four Seasons в Петербурге. VIYM ведет переговоры о продаже отеля с двумя потенциальными инвесторами, цена, по оптимистическим оценкам, может составить $400 млн, рассказал Якунин, но не назвал эти компании. «Людей, которые готовы купить гостиницу за $400 млн, в мире немного», – добавил он (цитата по «РИА Новости»). Представитель пресс-службы VIYM подтвердил планы продажи отеля.