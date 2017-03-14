ПИК уходит с Лондонской биржи

В этом году ГК ПИК планирует продать недвижимости на 200 млрд руб.

Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: ПИК возвращается домой

ГК ПИК объявила о делистинге ее бумаг на Лондонской фондовой бирже. Такое решение – часть новой стратегии работы группы на рынках капитала, отмечается в ее сообщении.