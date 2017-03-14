Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: ПИК возвращается домой

ПИК уходит с Лондонской биржи

Компания намерена консолидировать торги акциями на Московской бирже ради увеличения ликвидности
В этом году ГК ПИК планирует продать недвижимости на 200 млрд руб.
В этом году ГК ПИК планирует продать недвижимости на 200 млрд руб.
Евгений Разумный / Ведомости

ГК ПИК объявила о делистинге ее бумаг на Лондонской фондовой бирже. Такое решение – часть новой стратегии работы группы на рынках капитала, отмечается в ее сообщении.

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