Группа ПИК сократила 1000 человек в штате «Мортона» – «Коммерсантъ»

Из штата «Мортона» уволено около 1000 человек после того, как почти весь бизнес этой компании выкупила девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева. Это «Коммерсанту» рассказала аналитик Sberbank CIB Юлия Гордеева, сославшись на информацию, распространенную в ходе телеконференции для аналитиков. По ее словам, всего планируется сократить 3000 сотрудников «Мортона».

На момент продажи «Мортона» ПИК в центральном аппарате «Мортона» работало 1500 человек, а всего вместе с сотрудниками ДСК «Град» и сетевых компаний их было 5000, сказал источник, близкий к руководству «Мортона». «Обязательств по сохранению штата сотрудников или аналогичных им новый собственник на себя не брал», – добавил он.

Гордеев купил «Мортон» у его основателя Александра Ручьева в сентябре 2016 г., ПИК перекупила его у Гордеева 31 октября, напоминает газета.

Представитель ПИК подтвердил, что группа оптимизировала структуру, не раскрывая подробностей. По его словам, «в связи с увеличением штата сотрудников ПИК компания арендовала еще несколько офисов».

По словам Гордеевой, ПИК планирует снизить расходы на офис, зарплаты, маркетинг на 5 млрд руб. в год и оптимизировать расходы на обслуживание долга. По ее словам, Гордеев планирует объединить кредитные портфели «Мортона» и ПИК. Долг «Мортона» на момент сделки достигал 20 млрд руб. «Аналитикам ПИК объявила свой чистый долг на уровне 15 млрд руб.», – добавила Гордеева, отметив, что окончательные данные будут в годовой отчетности компании, которая выйдет в марте. Общий объем экономии после объединения группы ПИК и «Мортона» Гордеев оценивал в 10 млрд руб.