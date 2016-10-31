После покупки «Мортона» ГК ПИК откажется от бренда компании и ряда ее проектов

После того как группа «Мортон» войдет в состав ГК ПИК, бренд «Мортон» уйдет с рынка, рассказал журналистам президент и один из акционеров ПИК – Сергей Гордеев, передает «РИА Новости».

«Стратегически мы хотим, чтобы был один бренд, и это будет бренд ПИК», – заявил Гордеев, слова которого приводит «РИА Новости».

Также Гордеев заявил, что один из проектов ГК «Мортон» – «Новорижские кварталы» на западе Москвы – будет перезапущен под брендом ПИК, передает «Интерфакс». По планам «Мортона» район «Новорижские кварталы» должна была связать с Москвой транспортная система «Стрела», строительство которой «Мортон» начал в Красногорском районе Подмосковья. Гордеев пояснил, что у ГК ПИК пока нет окончательного решения по развитию этой транспортной системы. Решение об использовании системы «Стрела» в проекте пока не принято, пишет «Интерфакс». По планам «Мортона» «Стрела» должна была пройти по территории микрорайона «Мортона» «Ильинское-Усово», занимающего площадь 215 га, а затем вдоль Новорижского шоссе выйдет к транспортно-пересадочному узлу в районе 22-го км Новорижского шоссе (М9 «Балтия»), около ТЦ «Глобус М». Протяженность этого участка должна была составить более 8 км.

Сегодня Гордеев объявил о том, что ГК ПИК намерена выкупить у него компанию «Мортон». По словам Гордеева, сделка может быть закрыта до конца года. Сумма сделки не раскрывается, однако, по словам бизнесмена, она соответствует цене покупки «Мортона» самим Гордеевым. По его словам, сделка финансируется за счет собственных средств компании и размещенного ранее выпуска облигаций.

После слияния компаний часть активов «Мортона» может быть продана, пояснил Гордеев на пресс-конференции. Он рассказал, что сейчас идет процесс изучения отдельных активов компании, после чего от отдельных проектов ПИК может избавиться, передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что объединение компаний позволит оптимизировать деятельность всех ее подразделений и сократить административные и прочие расходы в объеме до 10 млрд руб. в год.