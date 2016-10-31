ПИК может уйти с Лондонской биржи

Президент и совладелец российской девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев не исключает ухода компании с Лондонской фондовой биржи (LSE), передает «РИА Новости».

«Изучаем такую возможность», – сообщил он в понедельник журналистам. По его словам, компания, возможно, проведет частичный делистинг бумаг.

Сегодня Сергей Гордеев также сообщил журналистам, что продал 100% приобретенной им недавно компании «Мортон» ГК ПИК . По словам Гордеева, сделка может быть закрыта до конца года. Сумма сделки не раскрывается, однако, по словам бизнесмена, она соответствует цене покупки «Мортона» самим Гордеевым. По его словам, сделка финансируется за счет собственных средств компании и размещенного ранее выпуска облигаций.