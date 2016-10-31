Группа ПИК купит «Мортон» у своего акционера

Еще в сентябре, покупая «Мортон», Сергей Гордеев говорил, что не планирует объединять его с ПИК

Группа ПИК намерена выкупить у принадлежащей ее акционеру Сергею Гордееву Horus Real Estate Fund I компанию «Мортон». По словам Гордеева, сделка может быть закрыта до конца года после того как она будет одобрена антимонопольными органами. Сумма сделки не раскрывается, однако, по словам бизнесмена, она соответствует цене покупки «Мортона» самим Гордеевым. По его словам, сделка финансируется за счет собственных средств компании и размещенного ранее выпуска облигаций.

Выручка новой компании, которая будет работать под брендом ПИК, по итогам 2017-2018 гг., может выйти на уровень 190 млрд руб, а объем продаж составит 1,8 млн кв.м в год, говорит он. Объединенный земельный банк достигнет 10 млн кв. м. в год.

По словам Гордеева, структура акционеров ПИК не изменится по итогам сделки, передает «Интерфакс». «Сделка открывает хорошие перспективы для роста бизнеса. Мы рассчитываем в ближайшее время стать лидерами сектора по операционным результатам и рыночной капитализации», - сказал он и добавил, что обе компании ждет оптимизация.

В сентябре стало известно, что Гордеев, владеющий 29,9% ГК ПИК, решил купить «Мортон» у Александра Ручьева. По словам бизнесменов, Ручьев и его партнеры решили продать все 100% долей в «Мортоне» и полностью выйти из девелоперского бизнеса. Сумма сделки тогда не называлась. Ручьев назвал предложение Гордеева выгодным. Гордеев сказал, что собирался купить «Мортон» на собственные средства, не привлекая кредиты. Интерес к «Мортону» он объяснил в том числе наличием у компании одного из лучших в Московском регионе земельных банков и портфелей проектов, сильной команды и уникальных компетенций в строительстве и девелопменте. По его словам, у «Мортона» сильные финансовые показатели и сбалансированная долговая нагрузка, и он положительно оценивал перспективы роста компании. Объединять «Мортон» с ПИК он не планировал.

«Мортон» – один из крупнейших застройщиков Московского региона. В разной стадии развития у компании проекты на 5,3 млн кв. м плюс земельный банк общей площадью 8 млн кв. м. Руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов считает, что стоимость активов «Мортона» может составлять 150–160 млрд руб., не считая долга (общая задолженность компании в последнее время не превышает 24 млрд руб., говорит Ручьев; чистый долг компании не известен). Только активный портфель «Мортона» тянет, по грубым оценкам, более чем на 370 млрд руб., считает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.

Трое риэлторов, работающих в Московской области, в беседе с «Ведомостями» в сентябре предполагали, что продажа «Мортона» может быть связана с ухудшением финансовой ситуации в компании. У «Мортона» серьезная долговая нагрузка, говорил высокопоставленный источник в мэрии Москвы. Многие застройщики Московской области в отличие от коллег из Москвы страдают из-за высокой конкуренции и, как следствие, ценовых войн, говорит управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Долговая нагрузка потихоньку снижается, например, в августе девелопер погасил около 2 млрд руб., возражал Ручьев.