«Геоизол» может получить контракт на достройку развязки на Обводном канале на 1,5 млрд рублей

Конкурс на строительство развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны Смольный объявляет не первый раз

На конкурс по достройке первого этапа развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны подали заявки две компании: ООО «Стройкомплектсервис» (предложило за контракт 1,55 млрд руб.) и ООО «Геоизол» (1,53 млрд руб.), следует из документов на сайте госзакупок. «Стройкомплектсервис» не подтвердил квалификацию и не представил документы, доказывающее опыт соответствующих работ, следует из протокола. «Геоизол» предоставил все документы. Максимальная цена контракта - 1,55 млрд руб., заказчик конкурса - СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС, входит в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ). Рассмотрение заявок назначено на 21 марта. Контракт будет заключен с «Геоизолом» как с единственным поставщиком, если их заявка соответствует всем требованиям, но его необходимо будет согласовывать с комитетом по госзаказу, говорит представитель КРТИ.

«Стройкомплектсервис» зарегистрирован в Москве и принадлежит Артуру и Юрию Орловым, выручка в 2015 г. по данным «СПАРК-Интефакса», составила 380 000 руб., чистая прибыль - 45 000 руб., более поздних финансовых показателей нет.

Конкурс на строительство развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны Смольный объявляет не первый раз. В январе 2013 г. тендер на эти работы за 3 млрд руб. выиграло ОАО «Мостостроительный трест № 6». Контракт с подрядчиком был расторгнут из-за его банкротства, он успел выполнить более 70% работ на объекте.

Конкурс на достройку с начальной ценой 1,4 млрд руб. был объявлен в сентябре 2016 г., но на него не было подано ни одной заявки. Существенное подорожание представитель КРТИ объяснил включением в контракт дополнительных работ: теперь подрядчик должен еще реконструировать северную сторону набережной Обводного канала от проспекта Обуховской Обороны до Кременчугской улицы с учетом организации одностороннего движения на участке. Увеличение цены еще на 150 млн руб. объясняется применением индексов-дефляторов, уточнила представитель комитета.

«Мостостроительный трест № 6» также строил набережную Обводного канала до Французского ковша. Его субподрядчиком на обоих этих участках было ООО «А-проект». В июле 2016 г. , после того как «Мостострой» обанкротился, «А-проект»получил контракт на достройку набережной до Французского ковша за 463 млн руб. В июне 2016 г. «Геоизол» выиграл конкурс на достройку соседнего объекта - Синопской набережной и тоннеля между Обводным каналом и Херсонским проездом, стоимость контракта - 1 млрд руб.

Новый объект достаточно крупный и в него включено много работ, не связанных со строительством, - прокладка сетей и коммуникаций, поэтому «А-проект» не стал участвовать в тендере, объясняет его гендиректор Ольга Мойса. Она не исключает, что компания пойдет на субподряд именно на дорожно-строительные работы.

Контракт стал безубыточным после последнего увеличение цены, говорит гендиректор «Геоизола» Елена Лашкова. Она оценивает рентабельность контракта не выше 4%. «Мы строим Синопскую набережную, и нам удобно иметь еще один объект поблизости», - добавляет Лашкова.