Основатель «Мортона» Александр Ручьев инвестирует в коммерческую недвижимость

ГК «Основа» запускает платформу Credo Capital для инвестиций в объекты коммерческой недвижимости, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров группы Александр Ручьев. Credo Capital, по его словам, создаст закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), в которые внесет собственные нынешние и будущие объекты в сегменте торговой недвижимости и стрит-ритейла в Москве и области. В перспективе это может быть и недвижимость сторонних владельцев, добавил он. Паи этих фондов Credo Capital планирует предлагать частным инвесторам, которые таким образом смогут получать доход от арендных платежей. Их Ручьев оценивает до 12% годовых, еще до 7% годовых инвесторы смогут заработать на росте рыночной стоимости объектов, добавил собеседник «Ведомостей».

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