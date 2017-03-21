Коммерческая недвижимость

Hines и PPF хотят купить еще одно офисное здание «Метрополиса»

Рыночная стоимость этого здания может достигать 110 млн евро
Американская Hines хочет купить еще одно офисное здание «Метрополиса»
Американская Hines хочет купить еще одно офисное здание «Метрополиса»
Е. Разумный / Ведомости

Американская компания Hines получила эксклюзивное право на покупку офисного здания на 28 000 кв. м комплекса «Метрополис», принадлежащего фонду Heitman, рассказали «Ведомостям» трое консультантов, работавших с участниками переговоров. По их словам, партнером Hines по этой сделке выступает чешская PPF Real Estate.

Эту информацию подтвердили два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Представители московского офиса Hines и PPF Real Estate от комментариев отказались. Запрос в Heitman остался без ответа.

Рыночная стоимость этого здания может составлять 100-110 млн евро, подсчитала старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. С ней согласен партнер Colliers International Станислав Бибик, который также оценивает объект в 100 млн евро.

В комплекс «Метрополиса» входят торгово-развлекательный центр (205 000 кв. м) и три офисных здания (110 000 кв. м)
«Метрополис» на двоих

Hines ведет переговоры о покупке этого комплекса уже около двух лет, правда, его приобретение также рассматривал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией), а также сам РФПИ совместно с партнерами из стран Ближнего Востока, в частности с Mubadala Development Company. В январе 2017 г. газета «Коммерсантъ» написала, что в переговорах по покупке здания Hines решила взять паузу в ожидании «возможной перезагрузки политических отношений между Вашингтоном и Москвой» в связи с выбором президентом США Дональда Трампа. Такая пауза действительно была, но теперь Hines в партнерстве с PPF вновь вернулась к переговорам, которые находятся в очень продвинутой стадии, говорят собеседники «Ведомостей».

Hines хорошо знакома с комплексом «Метрополис». В 2012 г. она вместе с Morgan Stanley Real Estate Investing приобрела торгово-развлекательную часть объекта (205 000 кв. м) за рекордные $1,2 млрд. А в 2015 г. Hines в партнерстве с PPF выкупил у Capital Partners две офисные башни на 82 000 кв. м. Тогда сделка оценивалась в $335 млн.

Hines – один из самых активных инвесторов на российском рынке недвижимости. Компания в разные годы инвестировала в поселок для иностранцев «Покровские холмы», комплекс «Белая Дача логопарк», вторую и третью очереди бизнес-центра «Дукат плейс», офис на Гоголевском бульваре. Cейчас фонд совместно с ГК «Эспро» и Aton Real Estate Partners планирует построить административно-торговый комплекс на 300 000 кв. м на Киевском шоссе.

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