Hines и PPF хотят купить еще одно офисное здание «Метрополиса»

Американская компания Hines получила эксклюзивное право на покупку офисного здания на 28 000 кв. м комплекса «Метрополис», принадлежащего фонду Heitman, рассказали «Ведомостям» трое консультантов, работавших с участниками переговоров. По их словам, партнером Hines по этой сделке выступает чешская PPF Real Estate.

Эту информацию подтвердили два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Представители московского офиса Hines и PPF Real Estate от комментариев отказались. Запрос в Heitman остался без ответа.

Рыночная стоимость этого здания может составлять 100-110 млн евро, подсчитала старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. С ней согласен партнер Colliers International Станислав Бибик, который также оценивает объект в 100 млн евро.

Hines ведет переговоры о покупке этого комплекса уже около двух лет, правда, его приобретение также рассматривал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией), а также сам РФПИ совместно с партнерами из стран Ближнего Востока, в частности с Mubadala Development Company. В январе 2017 г. газета «Коммерсантъ» написала, что в переговорах по покупке здания Hines решила взять паузу в ожидании «возможной перезагрузки политических отношений между Вашингтоном и Москвой» в связи с выбором президентом США Дональда Трампа. Такая пауза действительно была, но теперь Hines в партнерстве с PPF вновь вернулась к переговорам, которые находятся в очень продвинутой стадии, говорят собеседники «Ведомостей».

Hines хорошо знакома с комплексом «Метрополис». В 2012 г. она вместе с Morgan Stanley Real Estate Investing приобрела торгово-развлекательную часть объекта (205 000 кв. м) за рекордные $1,2 млрд. А в 2015 г. Hines в партнерстве с PPF выкупил у Capital Partners две офисные башни на 82 000 кв. м. Тогда сделка оценивалась в $335 млн.

Hines – один из самых активных инвесторов на российском рынке недвижимости. Компания в разные годы инвестировала в поселок для иностранцев «Покровские холмы», комплекс «Белая Дача логопарк», вторую и третью очереди бизнес-центра «Дукат плейс», офис на Гоголевском бульваре. Cейчас фонд совместно с ГК «Эспро» и Aton Real Estate Partners планирует построить административно-торговый комплекс на 300 000 кв. м на Киевском шоссе.