Более 60% владельцев самостроев в Москве решились на добровольный снос

Более 60% владельцев самостроев второй волны приняли решение самостоятельно их демонтировать, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости Москвы.

"По данным на утро, у нас было 70 заявлений. Из них 51 снесут свои строения при содействии префектуры, 12 - добровольно своими силами. Еще семь объектов до этого уже снесли добровольно", - пояснили в ведомстве.

Добровольный демонтаж будет происходить в ночь с 28 на 29 августа. За добровольный снос владельцы самостроев получат от Москвы компенсацию. При сносе своими силами - 55 000 руб. за кв. м, с помощью техники префектуры - 51 000 руб. за кв. м.