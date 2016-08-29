Два объекта «самостроя» в Москве снесут утром в понедельник

Демонтаж двух объектов «самостроя» в Москве начнется утром в понедельник, рассказал «РИА Новости» руководитель госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров. Это объекты по адресам Кировоградская улица, 2б, и 2-я Кожевническая улица, 1а.

Снос этих объектов перенесен по просьбам местных жителей, он начнется в семь утра, пояснил Шогуров.

В Москве в ночь на понедельник планируется демонтировать 77 объектов самостроя, расположенных в местах общественного пользования. Это уже вторая волна сноса самостроев. В феврале было снесено около 50 000 кв. м недвижимости, в том числе достаточно крупные торговые центры. Сейчас, по подсчетам «Ведомостей», под снос попали объекты общей площадью не более 20 000 кв. м.