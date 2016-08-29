Большинство арендаторов площадей в снесенных самостроях нашли новые помещения – мэрия

Около 85% арендаторов помещений, демонтированных в ходе второй волны сноса самостроя, уже нашли себе новые места для торговли, сообщил «РИА Новости» руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, информация обо всех площадях, куда возможен переезд, заблаговременно была доведена до всех собственников и арендаторов. Более того – представители города обошли всех владельцев, чтобы выяснить, нужна ли кому-то помощь, и некоторые воспользовались ею, получив необходимые координаты.

"По нашим оценкам, где-то 85% помещения себе уже нашли", – сказал Немерюк, отметив, что часть из них уже переехали. По оставшимся 15% у властей нет информации.

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя штаба по защите бизнеса при департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Дмитрия Волкова сообщило, что власти Москвы выделили около 2 млн кв. м недвижимости предпринимателям, чьи здания были признаны самостроями и снесены.