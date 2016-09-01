Нецелевые расходы СУ-155 оценили в 10 млрд рублей

Старший вице-президент банка «Российский капитал» Марат Оганесян заявил о том, что выявленные в ходе проверки финансовой деятельности группы компаний СУ-155 нарушения связаны с нецелевым расходованием средств, передает ТАСС.

"До 10 млрд руб.", - уточнил он размер суммы, о которой идет речь.

Ранее стало известно, что «Российский капитал» выявил многочисленные нарушения финансовой дисциплины и законодательства со стороны руководства СУ-155. Результаты проверки будут отправлены в прокуратуру и доведены до сведения правительственной комиссии.